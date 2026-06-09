Los ecologistas denuncian que los intereses políticos impiden proteger especies amenazadas

Madrid, 9 jun (EFE).- Organizaciones ecologistas han alertado este martes de que intereses partidistas impiden proteger especies amenazadas como el lobo, la anguila, el salmón, la tórtola europea o la codorniz y exigen decisiones basadas en criterios científicos y en el cumplimiento de la legislación y el interés general.

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han explicado que la situación del lobo en España es un "claro ejemplo" de esta tendencia preocupante en la que "la política está desplazando a la ciencia en la gestión de la biodiversidad".

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En un comunicado, las cinco grandes organizaciones ecologistas insisten en que "la conservación de la naturaleza no puede depender de mayorías políticas coyunturales ni de presiones sectoriales" y que sólo la ciencia debe servir de referencia para evaluar el estado de las especies y decidir qué medidas son necesarias para garantizar su supervivencia.

Los ecologistas recuerdan que el lobo fue excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial mediante una modificación legislativa que evitó el procedimiento administrativo ordinario y sin una evaluación científica que justificara esa decisión.

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Además, subrayan que las autonomías pretenden someter a votación política el informe sexenal, que evalúa el estado de conservación de la especie y que España debe mandar a la Comisión Europea, a pesar de que existen pruebas científicas que muestran una situación preocupante, como la última actualización de la Lista Roja de Mamíferos de España que lo clasifica como especie vulnerable.

Por eso, reclaman a las administraciones que respeten los procedimientos legales, refuercen el papel de los comités científicos independientes y garanticen procesos transparentes de diálogo con los sectores afectados.

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En su opinión, la búsqueda de "soluciones consensuadas" no puede hacerse a costa de ignorar la evidencia científica ni de rebajar la protección de especies en declive.

Además del lobo, las organizaciones ecologistas advierten de que otras especies también sufren una falta de protección adecuada pese a su grave declive.

Es el caso de la anguila europea, cuyas poblaciones han caído de forma alarmante, y del salmón atlántico, cuyas poblaciones en España se redujeron más del 80 % entre 2015 y 2024, mientras la pesca deportiva sigue permitida en numerosos ríos.

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A ellos se suman la tórtola europea y la codorniz, con descensos del 37 % y del 60,4 %, respectivamente, pese a que las recomendaciones científicas piden reforzar su protección y suspender su caza. EFE