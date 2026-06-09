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Los docentes inician su manifestación en Barcelona, poco antes de la llegada del papa

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Barcelona, 9 jun (EFE).- Miles de docentes convocados por los sindicatos Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS han iniciado este martes una nueva manifestación en la plaza de España de Barcelona con destino al Parlament para reclamar mejoras para el sistema educativo y marcada por la llegada del papa León XIV a la Ciudad Condal.

La jornada ha comenzado sin incidencias en la movilidad después de que los convocantes de la manifestación se comprometieran a no entorpecerla para no perjudicar a los 45.821 estudiantes que han iniciado este martes la prueba de acceso a la universidad (PAU) en Cataluña.

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Los maestros y profesores de las escuelas e institutos públicos de Cataluña se han concentrado a las 11:00 horas en la plaza de España, donde minutos después han iniciado una marcha que tiene como destino el Parlament.

En una atención a los medios, la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha explicado que este miércoles tiene prevista una reunión con el Departamento de Educación en la que le trasladará que en estas últimas semanas se han generado "confrontaciones innecesarias" por "una dinámica negociadora que no ha generado avances necesarios".

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"Todos deben asumir sus propias responsabilidades y el Govern debe reconocer que el acuerdo de marzo fue un error monumental. Sin pactos por la puerta de atrás, seguramente esto no hubiera ocurrido", ha subrayado la representante sindical.

Más allá de la visita del papa y el inicio de la PAU, este martes también se celebrará un debate en el Parlament sobre los presupuestos, una oportunidad ante la que los sindicatos pretenden entrar por registro una carta a los grupos parlamentarios para pedirles que incluyan enmiendas en las cuentas en favor del sistema educativo.

En paralelo, Segura ha indicado que Ustec ha entrado una enmienda para "situar una reclasificación para revertir la situación del personal de atención educativa (PAE)", un colectivo que ha asegurado que está "absolutamente invisibilizado y precarizado".

Por su parte, el portavoz de CGT Ensenyament, Isarn Pardes, ha alertado de que la visita del papa representa "una educación concertada y privada" que se contrapone al modelo "100 % público" que su organización defiende.

Asimismo, ha reclamado el cese de la consellera de Educación, Esther Niubó, de quien ha dicho que "no ha sabido afrontar la crisis educativa", y ha instado a las asambleas de docentes a reunirse en estas últimas semanas de curso para decidir los próximos pasos de las reivindicaciones de cara al curso que viene.

Durante el recorrido, los docentes, muchos con indumentaria religiosa aprovechando la visita de León XIV, están lanzando consignas como 'Si hay para policía, hay para educación' o 'Menos discursos y más recursos', mientras despliegan pancartas con mensajes como 'Habemus huelga porque no habemus recursos' o 'Si Jesús fuera docente, hoy también haría huelga'. EFE

(Foto)

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