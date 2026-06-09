Laso, Ale Meléndez y Lizoain no seguirán en el Albacete

Albacete, 9 jun (EFE).- El mediapunta José Carlos Lazo el centrocampista Ale Meléndez y el portero Raúl Lizoain no continuarán en el Albacete, ya que sus respectivos contratos finalizan el próximo 30 de junio, ha dado a conocer el club este martes.

En sucesivos comunicados, el Albacete Balompié ha anunciado que los tres jugadores no seguirán vinculados al club, al tiempo que les ha agradecido su "desempeño" como futbolistas de la primera plantilla blanca.

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Al portero canario, que dejará la institución manchega tras dos temporadas en las que ha disputado 62 partidos, la entidad le ha agradecido su "absoluta implicación en todo momento tanto dentro como fuera del campo" y le ha deseado "la mejor de las suertes en los próximos retos deportivos que tenga por delante”.

A su vez, Lazo ha jugado 56 partidos con la elástica blanca en dos campañas también en las que ha conseguido cinco goles entre la competición liguera y la Copa del Rey, mientras que Ale Meléndez abandonará el Albacete después de haber defendido la camiseta albacetense durante un par de campañas.

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El mediocentro sevillano, que debutó en la liga de fútbol profesional en tierras manchegas, ha disputado 58 encuentros, 40 de ellos en la temporada 2025-26, en la que ha sido un jugador fundamental en el esquema del técnico Alberto González.

En cuanto a los fichajes, por ahora solo se ha confirmado el del extremo José Corpas, de 34 años y exfutbolista del Eibar, que reforzará la banda diestra de la escuadra albaceteña la campaña 2026-27. EFE

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