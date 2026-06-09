Las claves del discurso de investidura de Mañueco, en 15 frases

Valladolid, 9 jun (EFE).- La 'prioridad nacional', las inmigración y su pacto de gobierno con Vox han marcado el discurso de investidura del candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, este martes en las Cortes autonómicas.

Estas son quince frases clave pronunciadas por el candidato en su discurso:

- "Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de 'prioridad nacional', a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra".

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- "Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender".

- "Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León".

- "Su aplicación se hará acatando de manera escrupulosa lo que dicen las leyes. Prestando de manera general los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús. Y excluyendo cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados en nuestra Comunidad".

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- "Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada".

- "Son unos criterios que se vienen aplicando en muy diferentes ámbitos, en todos los territorios de España, desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo".

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- "Creo en la política lejos de extremismos y que quiere vencerlos, no con más extremismos, sino con moderación, seriedad y confianza".

- "Somos dos partidos distintos. Con las posiciones que los castellanos y leoneses conocen sobradamente".

- "Pero hemos sabido hablar, negociar y buscar puntos de encuentro para alcanzar los consensos necesarios y firmar un acuerdo para construir un proyecto de futuro para Castilla y León".

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- "Vox y el PP han mostrado tres cosas que permiten que hoy solicite esta investidura: la primera, generosidad. Porque nos sentamos a negociar sin traicionar nuestras ideas, pero asumiendo que es necesario siempre ceder en algo para alcanzar acuerdos".

- "La segunda, responsabilidad. Poniendo a Castilla y León y la defensa de sus intereses por encima de nuestros partidos y del mero cálculo político. Y la tercera, capacidad de acuerdo. Priorizando las ideas que nos unen sobre las que nos separan".

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- "Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso".

- "Siempre serán bien recibidos y tendrán nuestro apoyo cuantos quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común".

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- "Las políticas fracasadas del Gobierno de España en materia de inmigración, que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición, dificultan avances sociales en este sentido".

- "Hemos ganado más de 47.000 habitantes desde el principio de la pasada legislatura, debido sobre todo al aumento de la inmigración, que ha sido capaz de compensar los saldos vegetativos negativos". EFE

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