La jueza de la dana vuelve a preguntar a Mazón si aporta voluntariamente sus llamadas y mensajes del 29-O

La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha vuelto a preguntar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón si aporta voluntariamente sus llamadas y mensajes del 29-O.

Así se desprende de una providencia dictada por la jueza que investiga la riada, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

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La jueza reitera el requerimiento a Mazón --ya se lo reclamó el pasado mes de abril-- a través de su representante legal para que manifieste en el plazo de tres días si aporta voluntariamente, para su unión a la causa, su listado de llamadas entradas y salientes y sus mensajes de Whatsapp u otro tipo de mensajería del 29 de octubre de 2024.

Esta reclamación se produce después de que la Audiencia Provincial de Valenciana haya admitido la personación de Mazón en el procedimiento y atendiendo al escrito presentado por el 'expresident' el 7 de mayo que hacía depender de la resolución de la Audiencia la decisión de aportación de mensajes y llamadas relacionados con la emergencia.

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En la providencia, la jueza indica que Mazón también puede aportar, en su caso, las facturas correspondientes a los listados de llamadas, tal y como se acordó en autos de fecha de 24 de marzo y 28 de abril de 2026. En caso de que voluntariamente se aporten llamadas y mensajes por su representación, reclama su cotejo por el Letrado de Administración de Justicia (LAJ).