Espana agencias

La jueza de la dana vuelve a preguntar a Mazón si aporta voluntariamente sus llamadas y mensajes del 29-O

Guardar
Google icon
Imagen VNEQGTXZC5HJFLDG7J67CTTWZM

La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha vuelto a preguntar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón si aporta voluntariamente sus llamadas y mensajes del 29-O.

Así se desprende de una providencia dictada por la jueza que investiga la riada, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

PUBLICIDAD

La jueza reitera el requerimiento a Mazón --ya se lo reclamó el pasado mes de abril-- a través de su representante legal para que manifieste en el plazo de tres días si aporta voluntariamente, para su unión a la causa, su listado de llamadas entradas y salientes y sus mensajes de Whatsapp u otro tipo de mensajería del 29 de octubre de 2024.

Esta reclamación se produce después de que la Audiencia Provincial de Valenciana haya admitido la personación de Mazón en el procedimiento y atendiendo al escrito presentado por el 'expresident' el 7 de mayo que hacía depender de la resolución de la Audiencia la decisión de aportación de mensajes y llamadas relacionados con la emergencia.

PUBLICIDAD

En la providencia, la jueza indica que Mazón también puede aportar, en su caso, las facturas correspondientes a los listados de llamadas, tal y como se acordó en autos de fecha de 24 de marzo y 28 de abril de 2026. En caso de que voluntariamente se aporten llamadas y mensajes por su representación, reclama su cotejo por el Letrado de Administración de Justicia (LAJ).

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

35 años de cárcel por matar a un venezolano en Alcorcón (Madrid) al salir de una discoteca

Infobae

El Gobierno ve en el papa un aliado y un aval a su política migratoria

Infobae

David Silva: "La selección está en un gran momento y capacitada para ganar el Mundial"

Infobae

Las claves del discurso de investidura de Mañueco, en 15 frases

Infobae

El festival de series South estará dedicado a Dinamarca y premiará a Ronan Bennett

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP considera que es “patético y penoso” que el PSOE use al papa de “escudo humano” frente a los casos de corrupción

El PP considera que es “patético y penoso” que el PSOE use al papa de “escudo humano” frente a los casos de corrupción

Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

El juez que investiga a Zapatero se apoya en EEUU para blindar la prueba clave del caso Plus Ultra

Visto para sentencia el juicio al hermano de Pedro Sánchez: el proceso concluye tras siete días y más de 40 testigos

Las cinco condiciones que Reino Unido, Francia y Alemania han acordado con Ucrania para lograr la paz pero que Rusia ve “incoherentes”

ECONOMÍA

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Adelantar la jubilación dos años puede reducir un 13% la pensión aunque hayas trabajado más de 44 años

Los jubilados que vuelvan a trabajar podrán cobrar hasta un 25% más de pensión compatible desde agosto

Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

El turismo de masas empobrece la costa catalana y cada pernoctación cuesta unos 6,8 euros al contribuyente

Si fuiste becario y no cotizaste, ahora puedes recuperar hasta cinco años para la jubilación

DEPORTES

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca