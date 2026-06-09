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La Federación irlandesa de Fútbol estudia enfrentarse a Israel en sede neutral

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Dublín, 9 jun (EFE).- La Federación de Fútbol de Irlanda (FAI) estudia trasladar a un país neutral el partido de la Liga de las Naciones que prevén disputar en Dublín en octubre el combinado nacional masculino e Israel, en respuesta a la situación en Palestina.

La FAI ha indicado que está en conversaciones con la UEFA para abordar este asunto, a medida que crece la presión social y política para que no se celebre este encuentro en la capital irlandesa el próximo 4 de octubre.

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El Parlamento nacional debate este martes dos mociones no vinculantes presentadas por la oposición -de mayoría progresista- que piden que se cancelen definitivamente el partido y abogan asimismo por expulsar a Israel de todas las competiciones internacionales.

La campaña ciudadana 'Stop the Game' también ha advertido de que seguirá manifestándose para que se suspendan tanto el partido de ida en Israel como el de vuelta en casa.

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Guiados por este grupo, la mayoría de aficionados que asistieron el pasado 28 de mayo al amistoso entre Irlanda y Catar lanzaron en varias ocasiones pelotas de tenis al campo, lo que obligó a detener el juego para retirarlas.

'Stop the Game' ya publicó el pasado mes una carta abierta firmada por jugadores en activo, exjugadores, entrenadores o artistas de este país en la que defendía el boicot y acusaba al Gobierno israelí de cometer un genocidio en Gaza, así como de infringir los estatutos de la UEFA y la FIFA "al permitir que equipos jueguen en territorio palestino ocupado".

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, afirmó este lunes que la decisión de trasladar el partido a un país neutral (posiblemente Hungría) corresponde a la FAI y UEFA.

El jefe del Ejecutivo, de coalición entre centristas y democristianos, advirtió de que no disputar el partido podría tener consecuencias importantes para el ránking y la posición de Irlanda en futuros sorteos, "lo que podría perjudicar sus opciones en clasificaciones".

Los jugadores con más peso en la selección sostienen que se encuentran en una posición difícil y han evitado pronunciarse, por lo que confían en que las autoridades competentes tomarán la mejor decisión.

El segundo entrenador del combinado verde, John O’Shea, habló al respecto la pasada semana para refrendar la opinión del seleccionador, el islandés Heimir Hallgrímsson.

"Obviamente, la UEFA actuó con Rusia, pero no ha actuado con Israel. Desde un punto de vista deportivo, no queremos darle ventaja a nadie, pero comprendemos perfectamente que esta situación no es correcta", afirmó.

"Cualquier sanción que afecte al fútbol irlandés en términos deportivos —como perder partidos por incomparecencia, sufrir derrotas administrativas o dar ventaja a otros equipos, no es correcta", insistió el asistente. EFE

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