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La Carrera Popular Guardia Real aspira a 5.000 participantes 'al servicio de la Corona'

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Madrid, 9 jun (EFE).- La segunda edición de la Carrera Popular Guardia Real, cuyo lema es “Al servicio de la Corona”, se celebrará el 28 de junio sobre un recorrido de 10 kilómetros y con la participación de unas cinco mil personas que reproducirán corriendo parte del itinerario que realizaron los reyes de España tras su proclamación en 2014.

La primera edición se celebró en 2025 para conmemorar el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, que se produjo el 19 de junio de 2014. En su estreno, la carrera contó con 3.500 participantes, una cifra que este año espera la organización superar para alcanzar los 5.000.

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El recorrido, con salida y llegada en el entorno del Palacio Real de Madrid y la Plaza de Oriente, discurrirá por algunos de los puntos más turísticos de la capital española como la Gran Vía, la Plaza Mayor o el Paseo del Prado.

Fernando Carro, plusmarquista nacional de los 3.000 obstáculos y que en agosto correrá el maratón de los Europeos de Birmingham, destacó la "calidad del recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid" y dijo que solo con ese circuito "la carrera ya tiene una historia digna de contar por la magia especial que transmite".

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El coronel jefe de la Guardia Real, Luis Alfonso Choya, destacó que la carrera supone "una buena ocasión para celebrar un día de deportes y valores" y agradeció a Patrimonio Nacional la oportunidad que da para "hacer una carrera distinta porque Madrid es un monumento entero".

Con esta iniciativa, según dijo la capitana de caballería Laura Hergueta, se pretende reforzar la "cercanía con la ciudadanía y promover valores como el esfuerzo, el compromiso y la vida saludable a través del deporte".

La Guardia Real, cuyos orígenes se remontan a 1504, es la unidad militar al servicio directo de su majestad el Rey. Está integrada por personal del Ejercito de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. EFE

(foto)

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