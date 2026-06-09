La Bolsa española cede un 0,27 % y la cota 18.200 puntos tras la caída de Wall Street

(Actualiza con más datos)

Madrid, 9 jun (EFE).- La Bolsa española ha bajado este martes el 0,27 % y ha perdido el nivel de 18.200 puntos afectada por la caída del 0,6 % de Wall Street y el retroceso de la mayoría de los grandes valores a pesar de la caída del 3 % del petróleo.

PUBLICIDAD

El principal indicador del parqué nacional, el IBEX 35, ha bajado 48,4 puntos, equivalentes al 0,27 %, hasta 18.174,7 puntos. En el año acumula una subida del 5,01 %.

En Europa, con el euro en 1,1558 dólares y una apreciación del 0,2 %, Londres ha perdido el 1,41 % y Fráncfort el 0,74 %. Milán subió el 0,11 % y París el 0,05 %.

PUBLICIDAD

La Bolsa española empezó el día con ganancias moderadas por la caída del precio del petróleo después de que Israel, que sigue atacando Líbano, e Irán decidieran suspender el lunes los bombardeos que se cruzaron desde el domingo.

Las subidas también predominaron esta mañana en Wall Street, aunque luego cambió de rumbo, y en las plaza asiáticas.

Wall Street abría con una subida del 0,5 % pero viraba su rumbo y al cierre español sus principales índices registraban pérdidas: el Dow Jones de Industriales el 0,6 %; el S&P 500 el 1,1 %, y el Nasdaq Composite el 1,93 %.

PUBLICIDAD

La víspera, el Dow Jones de Industriales cayó ayer el 0,16 %, mientras que el S&P 500 subió el 0,3 % y el Nasdaq Composite el 0,86 %. Se conocía que Open IA iniciaba los trámites para salir a bolsa.

En Asia, Seúl avanzó el 8,18 % y Tokio el 2,17 % por el impulso del sector tecnológico, y Shanghái ganó el 1,28 %, tras crecer el superávit comercial chino en mayo; mientras que Hong Kong cayó el 0,37 % (Estados Unidos incluía a Alibaba, Baidu y BYD al registro de empresas ligadas al ejército chino).

PUBLICIDAD

Esta mañana se conocía el aumento del 0,4 % de la producción industrial en abril en Alemania y el ligero descenso del superávit comercial de este país ese mes.

A media sesión, la bolsa se acercaba a 18.500 puntos (a finales de febrero registró su récord de cierre en 18.496 puntos) con una subida del 1,35 %.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que podría haber un acuerdo de paz con Irán en dos o tres días y que se reabriría pronto el estrecho de Ormuz. Descendía el 1,2 % el déficit comercial estadounidense en abril.

De los grandes valores, han terminado con pérdidas Repsol, el 1,56 %; Banco Santander cayó el 1,11 %; Telefónica el 0,36 % y BBVA el 0,23 %. Inditex lideró las subidas del IBEX (2,09 %) e Iberdrola ganó el 0,91 %.

PUBLICIDAD

La mayor caída del IBEX y de la bolsa ha correspondido a ACS, el 5,64 %, seguida de Indra, que ha bajado el 4,22 % tras fracasar el proyecto de un avión de caza europeo, en tanto que ArcelorMittal perdió el 3,98 %, Sacyr el 2,13 % y Rovi el 1,87 %.

Después de Inditex, ha destacado la subida del 1,21 % de Colonial; Endesa ha avanzado el 1,21 %, Naturgy el 1,11 % y Puig el 1,04 %.

PUBLICIDAD

El petróleo brent, de referencia en Europa, se depreciaba el 3,31 %, hasta 90,94 dólares el barril, mientras que el barril de petróleo west texas intermediate, referente en Estados Unidos, cedía el 4 % al cierre bursátil, hasta 87,65 dólares.

El gas natural en el mercado de los Países Bajos bajaba el 3,29 % y se negociaba a 48,64 euros el megavatio hora.

El rendimiento de la deuda española largo plazo bajaba algo más de dos centésimas, hasta el 3,478 %. La prima de riesgo con Alemania termina en 43,7 puntos básicos.

PUBLICIDAD

La onza de oro troy perdía el 1,27 y su precio quedaba en 4.275 dólares al acabar la sesión bursátil y la plata cedía el 3,85 %, hasta 65,56 dólares.

El bitcóin bajaba el 3,45 % y se negociaba a 61.265 dólares. EFE

(foto) (vídeo)