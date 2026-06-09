La abogada de Koldo recurre su imputación en el 'caso Leire Díez' al no ver indicios de delito

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citarle a declarar el 19 de julio como investigada en el 'caso Leire Díez' por "falta de concreción" de los hechos bajo sospecha y al no ver acreditado ningún "indicio racional de criminalidad".

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Leticia de la Hoz argumenta que el auto en el que el juez Pedraz imputa a su representada "no concreta un solo hecho" que motive su citación ni precisa de forma individualizada los delitos que le atribuye.

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Todo ello en el marco de la investigación sobre una presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado Díez para menoscabar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno, en la que, según el relato judicial, De la Hoz habría ofrecido dinero a la empresaria Carmen Pano para que modificase su declaración sobre los 90.000 euros que dijo haber llevado a la sede del PSOE.

El letrado Carlos Bautista señala que "la imputación no es un rótulo genérico que se predique en abstracto de unas actuaciones", sino "la atribución a una persona determinada de un hecho punible determinado", puesto que, según él, en el auto donde Pedraz imputaba a la abogada de Koldo no aparece concretado el delito que le atribuye a su representada.

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SIN CONCRETAR LOS DELITOS

"Llamar a una persona en calidad de investigada bajo un bloque indiferenciado de nueve delitos de contenido tan dispar --desde la organización criminal hasta la acusación falsa, desde el cohecho hasta la falsedad documental--, sin identificar cuál de ellos y sobre qué base fáctica se formula el requerimiento, constituye la negación misma de la imputación", aduce el abogado.

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Bautista critica que el "único sustento de la imputación" de la abogada de Koldo es la versión de Pano, "persona ella misma multiinvestigada y que estaba interesada en ocultar el verdadero objetivo de las reuniones" bajo sospecha.

"Ese interés, además, dista de ser genérico: hallándose ya investigada y habiendo sido privada de libertad por una presunta defraudación del IVA, y siendo el verdadero objeto de sus contactos la venta de operadoras incursas en esa misma irregularidad, el conocimiento de su actividad real la exponía al riesgo de reingreso en prisión por reiteración delictiva", agrega.

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El letrado abunda, además, en que la declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizó la empresaria Carmen Pano y que, a su vez, motivó la imputación de De la Hoz, ha sido "documentalmente contradicha".

"Negamos que se haya realizado ofrecimiento económico alguno a Carmen Pano, ni directamente ni por persona interpuesta, con la finalidad de que modificara declaración alguna. Tal ofrecimiento no existió", señala la defensa de De la Hoz.

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E incide en que "la documentación aportada acredita cuál fue el verdadero --y lícito-- objeto de los contactos mantenidos en febrero de 2025" entre ambas, esto es, "la intermediación en la búsqueda de comprador para varias operadoras de hidrocarburos que Carmen Pano" y su chófer, Álvaro Gallego, "ofrecían en venta", una intermediación "que el despacho rechazó al detectar que una de esas sociedades se hallaba en situación de fraude de IVA".

"GENTE INTERESADA EN HABLAR"

De la Hoz pidió al juez Pedraz personarse como "investigada" en la causa para "poder tomar conocimiento de las actuaciones", pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al magistrado que citase como investigada a la abogada.

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Carmen Pano testificó el pasado 27 de abril ante agentes de la UCO que De la Hoz y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer Álvaro Gallego en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

Ante ello, Pano mostró "asombro", le preguntó si era "gente del partido" y De la Hoz habría dicho que sí, que se trataba de "gente del PSOE", añadiendo que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo", según declaró la empresaria.

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Pano afirmó que dos semanas antes de comparecer ella en sede judicial, desde el despacho de De la Hoz contactaron con Gallego porque querían reunirse con ellos "para hacerles una propuesta".

Según su relato, la letrada les preguntó en otra reunión posterior si habían pensado qué querían a cambio del "favor" y la empresaria le dijo que necesitaba pagar su casa y la boda de su hija Leonor González porque no tenía ingresos.

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Pano declaró que De la Hoz le preguntó "cuánto sería eso" y su respuesta fue que quería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que el quería 15.000 euros para la compra de un coche.