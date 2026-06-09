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Jayden Nelson sustituye a Marcelo Flores en la convocatoria de Canadá para el Mundial 2026

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Toronto (Canadá), 9 jun (EFE).- La selección masculina de Canadá anunció este martes la incorporación de Jayden Nelson a su plantilla para el Mundial de 2026 en sustitución de Marcelo Flores, que será baja por lesión.

Canadá explicó que Nelson, jugador de Austin FC de la Major League Soccer (MLS), ocupará la plaza de Flores después de que el atacante de Tigres UANL, de la Liga MX, fuera sometido el pasado 5 de junio a una intervención quirúrgica para reparar una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

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Flores sufrió la lesión durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2026, un contratiempo que le impedirá participar en el torneo que Canadá disputará como una de las selecciones anfitrionas.

Nelson, de 23 años, atraviesa un buen momento con Austin FC en la MLS y se incorpora a la concentración canadiense a pocos días del debut del equipo dirigido por Jesse Marsch en la Copa del Mundo.

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La baja de Flores supone una pérdida sensible para Canadá por la versatilidad ofensiva del jugador, que podía actuar tanto como extremo como mediapunta y que había formado parte habitual de las convocatorias recientes de la selección. EFE

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