Javi Torralba, nuevo entrenador del equipo femenino del Valencia Basket

València, 9 jun (EFE).- El técnico Javi Torralba será el nuevo entrenador del equipo femenino del Valencia Basket, según anunció este martes el club 'taronja' con el que ha firmado un contrato para las tres próximas campañas.

Torralba (Barcelona, 1982) será el sustituto en el banquillo de Rubén Burgos, del que fue ayudante en el cuerpo técnico de la selección española sub 20. Tras nueve años al frente del equipo, el valenciano ha pasado a formar parte de la estructura de la dirección deportiva del equipo.

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Formado en las categorías inferiores del Sarrià y del Almeda, Torralba pasó en 2017 a formar parte del proyecto Segle XXI, un club de formación a cuyo primer equipo ha conducido en las últimas dos campañas a conquistar la fase regular de la Liga Femenina 2, el tercer escalón del baloncesto femenino español.

Torralba ha tenido a sus órdenes y a formado a jugadoras como Elena Buenavida y Helena Pueyo, a las que ahora dirigirá de nuevo en el Valencia, y a otros talentos como Iyana Martín,

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Fuentes del club explicaron que aunque se tratará de la primera experiencia en la élite de Torralba, creen que tiene todas las herramientas para dirigir un proyecto como el del Valencia Basket, que la próxima campaña volverá a optar a todos los títulos en España y a entrar en la Final a Seis de la Euroliga.

Además, creen que su capacidad como formador ayudará a pulir a muchas de las jugadoras jóvenes que tendrá a sus órdenes. EFE