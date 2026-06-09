Espana agencias

Javi Torralba, nuevo entrenador del equipo femenino del Valencia Basket

Guardar
Google icon

València, 9 jun (EFE).- El técnico Javi Torralba será el nuevo entrenador del equipo femenino del Valencia Basket, según anunció este martes el club 'taronja' con el que ha firmado un contrato para las tres próximas campañas.

Torralba (Barcelona, 1982) será el sustituto en el banquillo de Rubén Burgos, del que fue ayudante en el cuerpo técnico de la selección española sub 20. Tras nueve años al frente del equipo, el valenciano ha pasado a formar parte de la estructura de la dirección deportiva del equipo.

PUBLICIDAD

Formado en las categorías inferiores del Sarrià y del Almeda, Torralba pasó en 2017 a formar parte del proyecto Segle XXI, un club de formación a cuyo primer equipo ha conducido en las últimas dos campañas a conquistar la fase regular de la Liga Femenina 2, el tercer escalón del baloncesto femenino español.

Torralba ha tenido a sus órdenes y a formado a jugadoras como Elena Buenavida y Helena Pueyo, a las que ahora dirigirá de nuevo en el Valencia, y a otros talentos como Iyana Martín,

PUBLICIDAD

Fuentes del club explicaron que aunque se tratará de la primera experiencia en la élite de Torralba, creen que tiene todas las herramientas para dirigir un proyecto como el del Valencia Basket, que la próxima campaña volverá a optar a todos los títulos en España y a entrar en la Final a Seis de la Euroliga.

Además, creen que su capacidad como formador ayudará a pulir a muchas de las jugadoras jóvenes que tendrá a sus órdenes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España y varios países critican la expulsión de ONG internacionales en Gaza y Cisjordania

Infobae

El papa bendice las ambulancias para Ucrania de sor Lucía Caram antes de la vigilia

Infobae

Leire Díez pide excluir sus agendas intervenidas por falta de justificación y exceder el periodo investigado

Leire Díez pide excluir sus agendas intervenidas por falta de justificación y exceder el periodo investigado

Aprobado el calendario de Primera y Segunda División para la temporada 2026/27

Infobae

Vender banderas del Vaticano en Barcelona para viajar a la Jornada de la Juventud en Corea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Lara Hernández afronta una rebelión interna en Sumar: las denuncias en su contra se acumulan y el goteo de dimisiones en la dirección del partido no cesa

Lara Hernández afronta una rebelión interna en Sumar: las denuncias en su contra se acumulan y el goteo de dimisiones en la dirección del partido no cesa

Nuevo ataque de Felipe González a Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos: “Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva”

La UCO entra en el Ministerio de Justicia por orden del juez del ‘caso Leire Díez’ para recabar información sobre la nacionalización de un ex alto cargo chavista

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

ECONOMÍA

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

El 74% de la Generación Z cambiaría de trabajo, frente al 80% de boomers que no lo haría: la estabilidad se impone al liderazgo en su decisión

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

El coste para el casero de un inquilino moroso: hasta 13.000 euros de pérdidas y 11 meses para recuperar la vivienda

DEPORTES

Ni Luis Enrique, ni Simeone ni Mourinho: el mejor entrenador del mundo según Iker Casillas

Ni Luis Enrique, ni Simeone ni Mourinho: el mejor entrenador del mundo según Iker Casillas

Una de las nuevas reglas del Mundial 2026 se ha cobrado su primera víctima durante un partido amistoso

Las estrellas que se pierden el Mundial 2026 por lesión: de Fermín López a Abde, pasando por Rodrygo y Militao

La victoria de Florentino en las urnas abre el camino a un referéndum: la venta del 5% del club se llevará a votación

A la Selección española no le pesa la etiqueta de favorita: los “mejores del mundo” juegan en España, según De la Fuente