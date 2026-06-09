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Iustitia Europa ve que hay pruebas para una posible condena a todos los acusados en el juicio contra David Sánchez

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El abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha remarcado del juicio en torno a la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o los indicios de esos atestados son una prueba "racional, suficiente y bastante para una posible condena para todos los acusados" por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Así y respecto a la valoración de este juicio, ha señalado en primer lugar los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, "aunque se sufrieron presiones por parte de la propia Dirección Adjunta Operativa y del antiguo director general de la Guardia Civil", y que "incluso" la magistrada en la fase de instrucción Beatriz Biedma, "como se ha sabido aquí en Badajoz, fue perseguida, seguida y llevada incluso hasta el extremo".

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"Junto con todo esto, la prueba, los indicios de esos atestados, se han convertido en una prueba que a nuestro modo de ver es racional, suficiente y bastante para una posible condena para todos los acusados por los delitos que le veníamos acusando de prevaricación y de tráfico de influencias", ha señalado en declaraciones a los medios al término del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación de David Sánchez, en la diputación pacense en 2017, y que este martes ha quedado visto para sentencia.

Sobre el juicio y tras su conclusión, ha realizado una valoración "bastante positiva", tras lo que ha querido ensalzar tanto a la acusación popular que preside como al resto de las mismas "sin excepción" y ha considerado que en este procedimiento, "ante la ausencia del Ministerio Fiscal", han ejercido "con lealtad y con profesionalidad" esta figura reconocida en la Constitución.

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Una figura de la que ha agregado que "por parte de los órganos políticos de unos y de otros, siempre se intenta destruir", y ante la que en todo caso "todo el mundo ha podido observar" cómo se han comportado "de manera profesional y diligente". También ha mostrado su agradecimiento a toda la sala, a todos los magistrados y a todo el personal funcionarial.

Finalmente, Luis María Pardo ha abogado por hacer una "seria" reflexión en la sociedad de Badajoz con todo lo que ha sucedido, puesto que consideran que "hay que descartar y expulsar de una vez por todas el enchufismo" y tanto en Badajoz como en Extremadura y en España, "porque hay gente muy honrada que quiere acceder a muchas plazas públicas, que se ve una barrera continua por parte del colocar a los amigos, a los hermanos, a las mujeres o a quien sea".

"Ahora tendrá que decidir la sala si esta conducta es reprochable penalmente o no lo es. Nosotros hemos hecho todo lo posible para intentar acreditar que así ha sido", ha concluido.

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