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Irán acusa a EE.UU. de revocar las entradas para los aficionados iraníes en el Mundial

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Teherán, 9 jun (EFE).- La Federación Iraní de Fútbol (FFI) denunció este martes que Estados Unidos ha revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

“A menos de tres días del inicio del Mundial de 2026, es lamentable que, en una continuación de una serie de decisiones y acciones ajenas a los marcos deportivos habituales por parte del país anfitrión, esta vez Estados Unidos haya intentado impedir la asistencia de aficionados iraníes al estadio que acogerá los tres partidos de la fase de grupos”, dijo la FFI en un comunicado.

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La federación iraní indicó que la normativa de la FIFA establece que el 8 % del aforo de cada partido se asigna a las federaciones participantes, lo que permite a los aficionados de cada país adquirir entradas a través de un mecanismo oficial en coordinación con su federación.

La FFI afirmó que recibió la cuota e inició el proceso de venta de entradas para los partidos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto a través de su página web oficial.

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“Sin embargo, en una medida inesperada, se ha revocado la asignación destinada a la Federación Iraní de Fútbol y, en las circunstancias actuales, no es posible proporcionar ni una sola entrada a los aficionados de la selección nacional a través de la federación”, aseguró el organismo.

Para la FFI se trata de “una medida que va en contra del espíritu de la competición internacional y del principio de igualdad entre las naciones participantes” y llamó a la FIFA a poner solución.

La selección del país asiático el domingo, a la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

Según las autoridades iraníes, quince integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar en Estados Unidos.

Irán jugará los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Debutará en el Mundial el día 15 contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, ciudad donde disputará su segundo encuentro contra Bélgica el día 21, y cerrará contra Egipto en Seattle el día 27. EFE

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