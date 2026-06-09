Interrumpido el servicio de Rodalies por un incidente en el centro de control de Adif

Barcelona, 9 jun (EFE).- Una incidencia en el centro de control de Adif, ubicado en la estación de Francia de Barcelona, ha obligado este martes a interrumpir la circulación en la red de Rodalies de Cataluña, según han confirmado a EFE fuentes de la empresa pública.

En estos momentos, el personal de Adif está trabajando para intentar restablecer la circulación de los trenes, que ha quedado interrumpida hacia las 12:30 horas.

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Según ha informado Renfe, la circulación de Rodalies que está "momentáneamente interrumpida" afecta a las líneas R1, R2. R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1 y RT2. EFE