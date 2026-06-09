Incidencia en el centro de control de Adif interrumpe media hora el servicio de Rodalies

Barcelona, 9 jun (EFE).- Una incidencia en el centro de control de Adif, ubicado en la estación de Francia de Barcelona, ha interrumpido durante aproximadamente media hora la circulación en toda la red de Rodalies de Cataluña.

Según ha informado Renfe, la circulación de Rodalies ha quedado "momentáneamente interrumpida" en las líneas R1, R2. R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1 y RT2, aunque el servicio se está restableciendo de forma progresiva.

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La incidencia ha coincidido con la llegada del papa León XIV a Barcelona, un acontecimiento ante el que Renfe ha diseñado un plan de refuerzo en las líneas de Rodalies, con un aumento de plazas de más del 35 % respecto a un fin de semana habitual. EFE