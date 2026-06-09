Illa se reúne con el papa en una audiencia privada en el Palacio Episcopal de Barcelona

Barcelona, 9 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este martes por la tarde con el papa León XIV en el Palacio Episcopal, en una audiencia privada que ha durado unos 15 minutos.

Durante el encuentro, en el que también ha estado presente la mujer de Illa, el presidente catalán le ha dado la bienvenida y le ha agradecido la visita y su "sensibilidad" hacia Cataluña, según fuentes de la presidencia.

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Han abordado el contexto internacional actual y los mensajes de su encíclica Magnifica Humanitas, donde defiende poner los avances tecnológicos al servicio de la humanidad.

Asimismo, han puesto en valor la figura del arquitecto Antoni Gaudí y la importancia de la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, que mañana bendecirá el pontífice.

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Illa ha entregado al papa tres obsequios: una copia de las Homilies d'Organyà, un texto del siglo XIII, de los primeros escritos en catalán; una reproducción de una muñeca articulada de marfil que se encontró en la necrópolis paleocristiana de Tárraco y una copia del acta de colocación de la primera piedra del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.

"Hemos ofrecido al papa León XIV tres regalos que explican Cataluña: un país de raíces profundas, orgulloso de su lengua y de su historia y comprometido con la paz, la convivencia y el bien común", ha contado Illa en las redes sociales.

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"Cultura, tierra y valores, así somos y así nos mostramos", ha agregado.

Tras la audiencia con el presidente catalán, el santo padre ha saludado a los consellers del Govern catalán.

Posteriormente, el santo padre se ha dirigido brevemente al Comité Organizador de la visita a Cataluña, agradeciéndoles sus esfuerzos y preparativos, han informado desde el Vaticano. EFE

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