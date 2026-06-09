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Illa cree que el papa ya ha demostrado su sensibilidad hacia Cataluña

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Barcelona, 9 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este martes que el papa ya ha demostrado su sensibilidad hacia Cataluña con su visita a esta comunidad y con la utilización del catalán en sus primeras intervenciones.

En un breve encuentro con periodistas internacionales que siguen la visita de León XIV a España, Illa ha subrayado que el papa ya ha hablado en catalán y ha recordado que él fue el primer político español en ser recibido por el pontífice, lo que ha considerado como "un primer signo de sensibilidad".

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Ha recordado que la visita papal coincide con la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, y ha subrayado también que en su primera intervención, en la Catedral de Barcelona, el pontífice ya ha hablado en catalán.

"No ha hecho falta insistir mucho, desde el primer momento vi la sensibilidad del Vaticano y de León XIV hacia el catalán", ha afirmado el presidente de la Generalitat.

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A Illa le gustaría que el mensaje del papa tras su visita a Cataluña sea una interpelación a los ciudadanos. "Para que no pensemos -ha dicho- que la solución a los problemas que tenemos como sociedad es exclusivamente responsabilidad de otros, sean dirigentes o sean gobernantes, sino que también de nosotros, en la vida cotidiana tenemos cosas que hacer".

En el encuentro que mantendrá esta tarde con el pontífice, Illa quiere conversar sobre su visión del mundo y especialmente de su última encíclica, "Magnifica humanitas".

"Me interesa mucho -ha señalado- el concepto de bienes públicos globales, aquellas cosas que deben ser responsabilidad de todos, de cómo reducir desigualdades en este mundo, no dejar a nadie atrás y poner todos los avances al servicio del bien común".

Al ser preguntado por declaraciones recientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que comparó al Gobierno español con la "mafia", Illa ha señalado que contestaría con la "Magnifica humanitas.

"Escuchando el discurso del santo padre ayer en el Congreso, con su apelación a utilizar un lenguaje respetuoso, desarmado y desarmante, me mantendré en esta senda, de utilizar un lenguaje respetuoso, respetar al otro piense lo que piense", ha concluido. EFE

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