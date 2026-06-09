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Ibon Navarro deja de ser técnico del Unicaja tras pagar su cláusula

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Málaga, 9 jun (EFE).- Ibon Navarro, el técnico más laureado en la historia del Unicaja con siete títulos en sus cuatro campañas y media en el banquillo, deja el cargo tras haber abonado la cuantía estipulada en la cláusula de rescisión de su contrato, según anunció este martes el club malagueño.

El entrenador vitoriano comunicó hace algo más de una semana su decisión de rescindir el año de contrato que le restaba con el club malagueño, que le ha despedido en su web reproduciendo varias fotos de Navarro y un emotivo mensaje: "Hemos vivido miles de historias. Ibon, hasta siempre. Y solo podemos darte las gracias". EFE

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jrl/cc/cmm

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