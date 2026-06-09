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FundéuRAE: sedes del mundial de fútbol, claves de redacción

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Madrid, 9 jun (EFE). Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebra este año en Norteamérica, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, repasa las grafías adecuadas de los principales topónimos que pueden ser de interés para las informaciones relacionadas con este evento.

1. “Norteamérica”, uso adecuadoLa competición se disputa en los países norteamericanos de México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, tanto “Norteamérica” como “América del Norte” son formas igualmente válidas para aludir al conjunto de países situados al norte de México y al propio México, y, aunque no es censurable su uso para aludir a Estados Unidos, se recomienda mantener la distinción de las denominaciones.

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2. “México” se pronuncia /méjiko/La grafía “México”, con “x”, es preferible a “Méjico”. Lo mismo cabe decir del gentilicio “mexicano”, mejor que “mejicano”. En ambos casos la pronunciación adecuada es con el sonido de la “j”.

La capital es “Ciudad de México”, con mayúscula en “ciudad”, que se suele abreviar mediante la sigla “CDMX”.

3. “Estados Unidos”, abreviatura y concordanciaLa abreviatura que corresponde a “Estados Unidos” es “EE. UU.” (con puntos, espacio y letras duplicadas). La capital es “Washington D. C.”, sin coma entre los componentes.

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La concordancia con este topónimo puede hacerse en plural, si al nombre le acompaña el artículo “los” (“Los Estados Unidos albergan varios encuentros”), o en singular, si aparece sin él (“Estados Unidos alberga varios encuentros”).

4. “Estado”, mayúscula y minúsculaCuando “Estado” alude a un país soberano, se escribe con mayúscula (“La competición se celebra en los tres Estados de América del Norte”); en cambio, va en minúscula en referencia a una entidad política no independiente (“El equipo jugará en el estado de Massachusetts”, “Hay partidos en varios estados de México”).

5. Sedes, escritura adecuadaMuchos partidos se reparten por distintos estados de Estados Unidos y México: “el estado de Jalisco”, “de Nuevo León”, “de Georgia”, “de Massachusetts”, “de Texas”, “de Misuri”, “de California” (en concreto, en “Los Ángeles” y en la “bahía de San Francisco”), “de Florida” (en “Miami”), “de Nueva Jersey”, “de Pensilvania” (en “Filadelfia”) y “de Washington”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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