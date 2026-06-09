Fiscalía pide 19 años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 19 años de prisión para un procesado por agredir sexualmente a su hija en Oviedo. La vista oral ha quedado vista para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en la capital asturiana.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado se introdujo en dos ocasiones en el dormitorio de su hija, nacida en 2004, durante el mes de abril de 2023. En esas ocasiones, el procesado, que convivía en Oviedo con la víctima, su pareja y otro hijo, le realizó tocamientos por encima de la ropa.

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Según el escrito de Fiscalía, en el mes de junio de ese mismo año, el hombre aprovechó que la joven se encontraba bajo los efectos del alcohol tras regresar de noche a la vivienda para empujarla sobre la cama y agredirla sexualmente. Con posterioridad, abandonó la estancia pidiéndole que mantuviera lo sucedido en secreto y manifestándole que la quería. Como consecuencia de estos hechos, la víctima padece importantes secuelas psicológicas.

Por todo ello, la Fiscalía considera que las acciones son constitutivas de un delito continuado de agresión sexual, con la agravante de parentesco, por el que solicita seis años de prisión. A esto se suma la petición de inhabilitación especial durante la condena, la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros o comunicarse con la víctima durante ocho años, además de una medida de libertad vigilada de seis años e inhabilitaciones para el ejercicio de la patria potestad y para profesiones con contacto regular con menores.

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Por el segundo delito de agresión sexual, concurriendo también la agravante de parentesco, el Ministerio Fiscal solicita otros 13 años de prisión, inhabilitación absoluta y la prohibición de comunicarse o acercarse a la joven a menos de 300 metros durante un periodo de 15 años. Esta solicitud se complementa con ocho años de libertad vigilada posterior, la inhabilitación para la patria potestad durante seis años y la inhabilitación especial para empleos en contacto con menores por tiempo de 25 años.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el procesado indemnice a la víctima con la cantidad de 10.000 euros por los perjuicios morales sufridos, junto a los intereses legales correspondientes.

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