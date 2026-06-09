España y varios países critican la expulsión de ONG internacionales en Gaza y Cisjordania

Copenhague/Madrid, 9 jun (EFE).- España y otros veinte países han criticado este martes el fallo de la justicia israelí que avala la orden de expulsión de varias ONG internacionales de Gaza y Cisjordania y han denunciado la "catastrófica" situación humanitaria que se vive allí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha publicado la declaración conjunta que ha firmado sobre el acceso humanitario en Gaza y la ley de registro y suscribe la "profunda preocupación" por la decisión del Tribunal Supremo de Israel de desestimar el recurso presentado por las ONG internacionales en relación con dicha ley.

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"La ley de registro afectará y limitará gravemente la capacidad de las ONG internacionales para intervenir en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén", señala la declaración que también ha sido difundida por el Gobierno noruego y que insta "una vez más a Israel a que no aplique" la ley de registro en su forma actual.

"Se trata de organizaciones profesionales y transparentes que desempeñan un papel indispensable en la prestación de ayuda humanitaria basada en principios, y son fundamentales para la recuperación temprana, los esfuerzos de reconstrucción y la aplicación de la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", incide el texto de la declaración, que recalca que la labor de las ONG internacionales "es crucial para la supervivencia y el bienestar de los palestinos en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este".

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Los firmantes -entre los que figuran también Francia, Italia, Reino Unido, Australia, Japón y la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib- urgen a Israel a que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.

La orden de expulsión, anunciada el 30 de diciembre de 2025 por Israel, establecía que las ONG deben dar a las autoridades israelíes "información completa y verificable sobre sus empleados", acusando a estas organizaciones de que "personas afiliadas" a ellas estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas.

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Esa ley es parte de "un patrón más amplio de medidas restrictivas" que restringen la respuesta humanitaria, denuncian los firmantes, que recuerdan que las oenegés forman parte de la respuesta humanitaria, junto con la sociedad civil palestina y la ONU, y que proporcionan servicios "esenciales".

La declaración resalta que la ayuda humanitaria en Gaza sigue siendo "insuficiente", tanto en cantidad como en calidad, y que casi toda su población depende de servicios vitales.

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"A la vez que reconocemos las preocupaciones de seguridad del Estado de Israel, llamamos a Israel, la potencia ocupante en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, a cumplir con sus obligaciones bajo las leyes humanitarias internacionales. El acceso humanitario es innegociable", afirman los firmantes. EFE