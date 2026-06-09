España vence a Perú en el último amistoso antes del Mundial (1-3)

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- Un gol de Mikel Oyarzabal, en el minuto 2 de partido gracias a un disparo con la pierna izquierda desde fuera del área, otro de Pedri en el 32 y un tanto en propia puerta de Pedro Gallese, en el 53 le, dieron a España la victoria ante Perú (1-3) en el último amistoso de preparación antes del Mundial.
Perú redujo distancias con un gol de Jairo Vélez, en el minuto 66. EFE
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