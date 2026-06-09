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ERC pide que el presidente de Adif comparezca en Congreso y Senado por fallos en Rodalies

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Madrid, 9 jun (EFE).- Esquerra Republicana de Catalunya ha solicitado la comparecencia del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en el Congreso de los Diputados y en el Senado tras las caídas del servicio de Rodalies de este martes, ha informado este martes el grupo político.

La formación, que ha exigido la presencia de Marco de la Peña en las comisiones de Transportes de ambas cámaras, también ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir explicaciones y conocer cuál es la información del Ejecutivo respecto a estos fallos.

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Esquerra ha reclamado al Gobierno conocer las causas concretas de las caídas del sistema de regulación del tráfico ferroviario, el alcance de las afectaciones, los protocolos activados durante la emergencia y el papel de Renfe y Adif en la gestión de la situación.

Rodalies ha registrado este martes dos incidencias, una primera a las 12:25 horas que ha interrumpido el servicio durante media hora y provocado retrasos después, y una segunda a las 15.14 horas, que ha durado unos 15 minutos.

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Esta situación ha provocado que el gestor ferroviario, Adif, anuncie que tomará "acciones judiciales" contra Siemens, tras estas dos incidencias registradas en el Centro de Regulación del Tráfico para Rodalies, ubicado en la estación de Francia de Barcelona, desde donde la alemana da soporte informático para garantizar el funcionamiento de los sistemas de Adif.

La portavoz republicana en el Senado, Sara Bailac, y la diputada Inés Granollers han criticado que las incidencias se han producido en una jornada "especialmente sensible para la movilidad en Catalunya" por la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), las movilizaciones del profesorado en huelga y la visita del papa León XIV.

"La interrupción del servicio ha generado importantes retrasos y ha afectado a miles de usuarios en todo el territorio", han criticado Granollers y Bailac.

Asimismo, han solicitado explicaciones sobre las medidas que se habían previsto para garantizar el funcionamiento de Rodalies en una jornada de alta exigencia para la movilidad y reclaman actuaciones urgentes para reforzar la seguridad y la fiabilidad del sistema ferroviario.

“Hay que depurar responsabilidades, esclarecer las causas de unos hechos que vuelven a evidenciar la fragilidad estructural del servicio y garantizar que situaciones como la vivida este martes no vuelvan a repetirse”, han reclamado Granollers y Bailac. EFE

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