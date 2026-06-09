El Zonzamas recluta a la francesa Zaliata Mlamali para la temporada 2026-2027

Las Palmas de Gran Canaria, 9 jun (EFE).- El Zonzamas Plus Car Lanzarote sigue preparando "una plantilla ambiciosa" para la temporada 2026-2027 con la incorporación de la jugadora francesa Zaliata Mlamali, que reforzará el extremo izquierdo del equipo batatero, anunció este martes el club lanzaroteño en un comunicado.

La atacante aterriza en Lanzarote procedente del ES Besançon, club de la Liga Butagaz Énergie, una de las competiciones más exigentes del balonmano europeo, donde además ha disputado la Liga Europea.

PUBLICIDAD

En la última campaña firmó 46 goles en liga, siendo la extremo izquierda más goleadora de su equipo, además de anotar siete tantos en competición europea.

Antes de su etapa en Besançon, Mlamali formó parte del Metz Handball, uno de los grandes referentes del balonmano continental, con el que logró dos títulos de liga y dos Copas de Francia, además de disputar dos finales a cuatro de la Liga de Campeones de la EHF.

PUBLICIDAD

Internacional en categorías inferiores con la selección francesa, con la que logró la medalla de bronce en el Europeo sub-21, Mlamali destaca por "su perfil explosivo, su velocidad y su capacidad de luchar por cada balón".

La francesa se mostró "ilusionada" con su llegada al club y aseguró que formar parte de este proyecto "es una nueva aventura con muchos desafíos" que asume con máxima satisfacción y alegría.

PUBLICIDAD

"Llego con el objetivo de recuperar sensaciones, ganar confianza y aportar toda mi experiencia al equipo. Soy una jugadora explosiva, con mucha energía, velocidad y creatividad”, detalló sobre su estado y su posible aportación.

"Con este fichaje, el Zonzamas Plus Car Lanzarote incorpora talento internacional y experiencia en el más alto nivel competitivo, reforzando una posición clave con una jugadora joven pero ya curtida en escenarios de máxima exigencia", realzan desde el escrito de la entidad batatera.

PUBLICIDAD

La llegada de Mlamali se suma a las incorporaciones de Maria Monllor, Cecilia Colmenero y Malena Guerisoli, y a las renovaciones de Alicia Robles, Claudia Kaulback, Gleinys Reyes, Luna Voncina, Tatty Masseu y Yasmin Fernándes, en una plantilla ambiciosa que estará dirigida por Sergio Hernández. EFE

phd/cda/cmm