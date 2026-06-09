El Real Oviedo negocia con Julián Calero mientras sigue perfilando su plantilla

Oviedo, 9 jun (EFE).- El Real Oviedo y el técnico Julián Calero negocian la llegada del madrileño al banquillo del Carlos Tartiere, en lo que sería su primer proyecto tras ser despedido en el Levante después de conseguir el ascenso.

El presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, Jesús Martínez, dio el visto bueno a Julián Calero el pasado fin de semana y desde entonces el club azul negocia con el entrenador madrileño, cuyo fichaje podría anunciarse en las próximas horas.

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Sería el regreso de Calero al Real Oviedo, porque en la temporada 2016/2017 ya estuvo en la capital del Principado siendo el segundo entrenador de Fernando Hierro.

Tras aquella temporada, el madrileño pasó por el Navalcarnero y el Rayo Majadahonda, hasta que en 2020 inició su etapa exitosa en el Burgos, ascenso incluido a segunda división.

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El preparador llegó al Levante en 2024, consiguió el ascenso a primera división como campeón y, tras 14 jornadas, el club granota le despidió tras dos victorias, tres empates y nueve derrotas, momento en el que llegó al Ciutat de Valencia Luis Castro, que consiguió la permanencia a final de temporada.

Mientras tanto, la planificación deportiva del Real Oviedo continúa y, tras los fichajes ya anunciados de Pablo Saénz, Youness Lachhab y Jacobo González, sigue trabajando en reforzar otras demarcaciones de la plantilla, además de esperar por la decisión del capitán y símbolo Santi Cazorla.

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Además, el club azul anunció esta mañana la renovación de Roberto Aguirre, técnico del Vetusta, que iniciará su tercera temporada al frente de los azules después de quedarse a las puertas del ascenso a Primera RFEF en el curso que acaba de finalizar. EFE

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