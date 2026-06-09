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El PP, sobre las negociaciones con Vox en Andalucía: "Habrá gobierno más pronto que tarde"

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Madrid, 9 jun (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha restado importancia este martes a la ausencia de contactos con Vox para iniciar los negociaciones en Andalucía y se ha mostrado convencida de que "va haber un gobierno más pronto que tarde" en esa comunidad.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara Baja al ser preguntada sobre por las declaraciones de la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien ha dicho que todavía no han recibido ninguna llamada para negociar el futuro gobierno andaluz.

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Muñoz ha recordado que "queda tiempo" y que está convencida de que "se producirán esas llamadas y esas negociaciones", por lo que ha pedido tranquilidad: "Va haber un gobierno más pronto que tarde" en Andalucía, ha apuntado.

Por otra parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha dicho al ser preguntada por la constitución este jueves del Parlamento andaluz y por si Vox estará en la Mesa de la Cámara, que "todavía hay tiempo" para hablar con el PP de ello.

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No obstante, ha incidido en que el PP, que es quien tiene que llevar en su opinión la iniciativa, aún no ha contactado con el portavoz parlamentario en Andalucía, Manuel Gavira, para inciar las negociaciones ni sobre la formación de la Cámara ni del Gobierno autonómico.

Millán se ha referido al encuentro que mantuvieron el sábado el líder de Vox, Santiago Abascal, con el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, durante la recepción a León XIV en el Palacio Real, para recalcar que "hubo un contacto (...), pero para nada es el inicio de una negociación formal".

Y ha insistido en la necesidad de que las conversaciones comiencen "lo antes posible" empezando, ha puntualizado, por las políticas y las reformas legislativas para dirimir después los cargos del nuevo Ejecutivo. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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