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El PP critica a Junts por "hacer política" en el saludo al Papa buscando "llamar la atención": "Estuvo fuera de lugar"

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que estuvo "fuera de lugar" que su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, aprovechara el saludo protocolario al Papa León XIV en el Congreso para pedirle en inglés que hablase en catalán durante su visita a Barcelona, un episodio que, a su juicio, aprovechó para "hacer política" en su afán de "llamar la atención".

"Yo creo que fue una necesidad de llamar la atención que, en mi opinión, creo que estuvo fuera de lugar. Creo que dice más de quien lo hizo que de lo que yo pueda decir de ese episodio", ha afirmado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa en el Congreso.

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Además, ha señalado que existen "muchos lugares" para hacer política pero "precisamente ese momento no era el adecuado". "Creo que quedó en evidencia quien intentó utilizar un saludo protocolario a todos los portavoces para hacer política", ha subrayado Muñoz.

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