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El peruano Roberto Mosquera es anunciado como nuevo entrenador del Sporting Cristal

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Lima, 8 jul (EFE).- El entrenador peruano Roberto Mosquera fue anunciado este lunes como nuevo director técnico del Sporting Cristal de Lima, en reemplazo del brasileño Zé Ricardo, para la disputa del Torneo Clausura local y la repesca de la Copa Sudamericana.

"Estamos felices de anunciar el regreso de Roberto Mosquera como director técnico de nuestro primer equipo durante todo 2026", señaló el equipo del barrio limeño del Rímac en sus redes sociales.

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Mosquera ya dirigió al Sporting en 2012, cuando ganó el título nacional, y en 2013, mientras que volvió en 2020 para obtener el campeonato de ese año, y permaneció hasta 2022.

Sustituye ahora al brasileño Zé Ricardo, que dejó el viernes pasado de ser entrenador del Sporting, tan solo dos meses después de haber asumido en reemplazo de su compatriota Paulo Autuori.

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El equipo celeste afrontó en el pasado Torneo Apertura una crisis de resultados que lo dejó la duodécima posición de la competencia, con 19 puntos, 21 menos que el Alianza Lima, que ganó la competición.

De esa manera quedó a solo tres puntos de la zona de descenso de la primera división peruana, por lo que deberá mejorar su actuación en el Clausura para evitar que se complique su permanencia en la Liga 1 local.

Además, en julio deberá disputar la repesca por un puesto en los octavos de final de la Copa Sudamericana con el Bragantino de Brasil, tras ocupar el tercer lugar en el Grupo F de la Copa Libertadores. EFE

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