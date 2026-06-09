El papa saludó a Bad Bunny y a su familia en el Santiago Bernabéu

Barcelona, 9 jun (EFE).- El papa saludó al músico puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el Santiago Bernabéu este lunes, han informado a EFE fuentes del Vaticano. EFE

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