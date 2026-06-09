El papa saluda por sorpresa a los fieles en la plaza de la Catedral y el balcón episcopal

(Actualiza con más datos la NA2301 ya que el papa ha saludado por sorpresa en una segunda ocasión a los fieles en Barcelona)

Barcelona, 9 jun (EFE).- El papa León XIV, que este mediodía ha pronunciado una homilía en la Catedral de Barcelona, ha salido por sorpresa a la plaza del templo para dirigirse a los fieles, a quienes ha agradecido su presencia en español y catalán, y posteriormente, también de forma improvisada, ha aparecido en el balcón del Palacio Episcopal para saludarles.

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Finalizado el rezo de la Sexta Hora en la catedral, el pontífice ha salido a pie del templo y se ha dirigido a los feligreses que abarrotaban la plaza.

"Bon dia i bona hora, germans i germanes" (Buenos días y buena hora, hermanos y hermanas), ha comenzado diciendo el santo padre, que ya en castellano ha dado las gracias a los presentes por estar allí y "por la paciencia".

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"Gracias por la alegría y que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos", ha agregado el papa, que se ha despedido de los ciudadanos agolpados en la plaza con la expresión catalana "Adéu-siau" (Adiós).

Una media hora después, y ante el júbilo de los fieles, León XIV ha vuelto a sorprender a los presentes al aparecer en el balcón del Palacio Episcopal junto al cardenal arzobispo Juan José Omella.

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El papa ha querido pronunciar unas palabras con un micrófono, pero este no ha funcionado, así que ha saludado brevemente a los feligreses que aún quedaban en la plaza y les ha bendecido.

El papa León XIV ha finalizado su primer acto en Cataluña, celebrado en la Catedral de Barcelona, con visitas a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, una de las dos patronas de la ciudad, y al claustro para asistir a la tradición del 'Ou com balla' (el huevo como baila).

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El pontífice ha realizado estos desplazamientos tras presidir el rezo de la liturgia de las horas en el altar mayor de la catedral en presencia del cardenal Joan Josep Omella, los canónigos, la curia diocesana y varias decenas de voluntarios.

Los voluntarios, que ocupaban las últimas filas de la nave central, han vitoreado y aplaudido al papa tanto durante su llegada al templo y el recorrido hasta el altar, como a la salida.

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Ataviados con camisetas azules con el lema de la visita del pontífice 'Alça la mirada' (Alza la mirada), los jóvenes han lanzado consignas como "esta, esta es la juventud de la iglesia" o "viva el papa".

Al final del oficio, el santo padre ha bajado primero a la cripta donde se encuentra el sepulcro de Santa Eulàlia, una joven mártir de la época romana que es una de las dos patronas de Barcelona, junto con la Virgen de la Mercè. Allí se ha hecho una foto con los seminaristas.

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Después, ha salido del templo para dirigirse desde el exterior al claustro, donde ha podido asistir a la tradición catalana del 'Ou com balla', vinculada a la fiesta de Corpus Christi que tiene lugar en la Catedral de Barcelona desde el siglo XV.

En el camino a pie hacia el claustro, el pontífice ha tenido oportunidad de saludar de nuevo a los miles de fieles que esperaban en la plaza de la catedral, a los que ha dirigido unas breves palabras.

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La tradición del 'Ou com balla' consiste en hacer bailar un huevo entero y vacío, tapado con cera, sobre el surtidor de una fuente, mientras el agua lo mantiene suspendido sin caer. La fuente simboliza el bautismo y el huevo la resurrección de Cristo.

El pontífice se ha dirigido al Palacio Episcopal, donde almorzará, y por la tarde recibirá al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en una audiencia privada. EFE

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