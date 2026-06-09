El papa parte de Madrid y pone rumbo a Barcelona

Madrid, 9 jun (EFE).- Después de tres intensas jornadas en Madrid, el papa León XIV ha salido este martes del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona, donde está previsto que aterrice a las 12:30 horas.

El pontífice ha sido despedido en Barajas por la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la embajadora de España ante de la Santa Sede, Isabel Celaá.

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A las 11:45 horas, el Aribus 320 de la compañía Iberia que llevará al León XIV a la Ciudad Condal ha comenzado a rodar por las pistas del aeropuerto de Barajas.

Nada más llegar a Barcelona, León XIV se dirigirá a la catedral para el rezo de las horas en el altar mayor, un acto litúrgico en el que estará presente el arzobispo barcelonés, el cardenal Joan Josep Omella, los canónigos, la curia diocesana y voluntarios.

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Al final del oficio, el santo padre bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, una joven mártir de la época romana que es una de las dos patronas de Barcelona, junto con la Virgen de la Mercè.

A la salida, el papa visitará el claustro y la fuente eucaristía 'Ou com balla', tradición catalana por Corpus Christi.

Acto seguido, el pontífice se dirigirá al Palacio Episcopal, donde almorzará, y por la tarde recibirá al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en una audiencia privada.

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A partir de las 18:00 horas, comenzará la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el acto más multitudinario de la visita del papa a Cataluña, con la asistencia de 40.000 personas.

Habrá una primera parte, previa a la llegada del santo padre, que contará con actuaciones musicales, entrevistas a personas inspiradoras y la proyección de diferentes vídeos, entre otras propuestas.

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Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia son algunos de los artistas que actuarán en esta primera parte del acto más festivo de la visita papal en Cataluña.

Sobre las 19:30 horas, está prevista la entrada al Estadio Olímpico de León XIV, momento en el que habrá actuación de unos 'castellers', que levantarán castillos humanos acompañados del sonido tradicional de las 'grallas' (el instrumento de viento típico de las fiestas populares catalanas).

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Tras la intervención del papa, cerrará el acto el cantante Sergio Dalma junto con la Escolania de Montserrat, que interpretarán 'Em dones força' ('Me das fuerza').

Antes de marcharse a descansar, está previsto que el pontífice dé una vuelta al estadio en un vehículo para saludar a los asistentes. EFE

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