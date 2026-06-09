El papa llega a Ifema para despedirse de los voluntarios de Madrid

Madrid, 9 jun (EFE).- El papa ha llegado al recinto ferial Ifema para despedirse de Madrid con un acto de agradecimiento a la labor de los 17.000 voluntarios que han participado en la organización de los distintos actos celebrados en la capital.

Montado en un vehículo de golf, el pontífice se ha dirigido al escenario tras hacer un recorrido por el pabellón 3 del recinto ferial saludando a los más 12.000 voluntarios de todas las edades que se han acercado a decir adiós al papa.

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La fiesta organizada por los voluntarios ha comenzado a las 8:30 de la mañana, en la que se han intercalado la proyección de vídeos con las vivencias de estos días y actuaciones de música como la tuna. También han subido al escenario los artistas Pablo López y Soraya Arnelas.

León XIV, acompañado en este último acto por la ministra de Defensa, Margarita Robles, escuchará los testimonios de dos voluntarios y posteriormente hará su última intervención pública en su recorrido por Madrid.

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A las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.

Al mediodía comenzará la visita de León XIV a Cataluña, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas. EFE

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