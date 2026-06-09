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El papa llama a la sociedad a abordar la realidad dramática de los feminicidios

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Barcelona, 9 jun (EFE).- El papa León XVI ha denunciado este martes "un clima envenenado en las relaciones familiares" y "en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios" y ha llamado a la sociedad a abordar esta "realidad dramática", durante en la vigilia celebrada en el Estadio Olímpico de Barcelona.

El papa, que desde que ha llegado a Barcelona alterna el catalán y el español en sus alocuciones públicas, ha respondido así al dramático testimonio de Desiré, una chica de 20 años de "un barrio muy humilde de Barcelona" que de pequeña vivió como su padre intentó matar a su madre, que se salvó porque se interpuso un chico que murió en ese suceso. Ella a los diez años acabó en los servicios sociales.

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La joven, que ahora estudia Derecho, se ha acercado a la religión, pero ha reconocido que aún le cuesta perdonar a su padre: "¿Cómo puedo perdonar a mi padre, que estuvo a punto de dejarme sin madre? ¿Cómo puedo reconciliarme de verdad con Dios?" ha sido la pregunta directa que le ha dirigido al papa en este acto donde le lanzaron interrogantes sobre problemas de gran actualidad.

León XIV ha elogiado la valentía de la joven y ha respondido: "Debemos interrogarnos sobre el hombre y sobre la humanidad, sobre cómo a veces somos prisioneros del mal hasta llegar a ser violentos con los demás, sobre cómo no logramos cultivar el amor y respetar a los demás en su dignidad y libertad".

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El pontífice ha advertido de que existe "un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios".

Y entonces ha destacado que "ante esta realidad dramática estamos llamados a abordarla todos -ha subrayado-, sea personalmente, sea como sociedad, porque a nosotros nos corresponde afrontarla en todas sus dimensiones".

"No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad; no podemos imaginar que Dios desde lo alto responda a nuestras necesidades de modo automático o impida milagrosamente que el mal suceda".

Porque, ha agregado, "si existe la violencia, si triunfa el egoísmo, si incluso el amor entre familiares se transforma en odio, debemos hacernos algunas preguntas a nosotros mismos -ha dicho-, a las dinámicas de nuestra sociedad, a la cultura del individualismo, a la tentación de la violencia, y no a Dios".

Mientras que sobre la petición del perdón, Robert Prevost ha aconsejado "aprender a mirar el perdón, poderosa medicina contra el mal que sana nuestras heridas interiores, como algo que forma parte de un proceso, de un camino".

"Es un camino largo, es un proceso que requiere mucha paciencia, es un trabajo que debemos hacer con nosotros mismos, tanto personalmente como por medio de otros itinerarios de acompañamiento y reconciliación interior. Y es necesario no desanimarse: en el perdón se avanza con pequeños pasos", ha añadido.

También ha aseverado que "la reconciliación con la historia es gradual y, sobre todo, no debemos pensar -ha continuado- que el perdón equivalga siempre y en todos los casos a volver a la situación anterior o a vivir una relación plena con quienes nos han herido, especialmente cuando el hecho ha sido marcado también por la violencia".

Pero, ha dicho, que al menos, "se puede permanecer en la buena disposición del corazón hacia la persona, rechazar toda forma de odio o de venganza, esforzarse por reparar la relación en la medida de lo posible y, quizá, rezar por él o por ella".

Al concluir su respuesta, el papa y la chica se han fundido en un abrazo. EFE

(foto) (vídeo)

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