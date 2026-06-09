El papa bendice las ambulancias para Ucrania de sor Lucía Caram antes de la vigilia

Madrid, 9 jun (EFE).- El papa ha bendecido este martes una caravana de ambulancias que se dirigirán a Ucrania dentro de un corredor humanitario que organiza sor Lucía Caram, antes participar en su primer acto multitudinario en Barcelona, una vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Montjuïc ante unas 40.000 personas.

Lo ha hecho en las inmediaciones del estadio tras haber aceptado la propuesta que le hizo hace un tiempo la religiosa dominica a través de la Fundación del Convento de Santa Clara que ella lidera.

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Unas imágenes que se han proyectado en las pantallas instaladas en el estadio con las que los asistentes han enloquecido cuando han visto a León XIV bendiciendo la caravana de ambulancias.

"Cuando se lo propuse, inmediatamente dijo que sí", explicó recientemente en una entrevista con EFE la religiosa, quien espera volver a Ucrania próximamente en una de sus misiones humanitarias tras recibir la bendición del pontífice.

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Sor Lucía Caram, conocida por su labor humanitaria, siempre había considerado que era "difícil" que el pontífice accediera a bendecir sus ambulancias. "Pero veo que es un papa que toma las decisiones por sí mismo, no tanto por la vía oficial", manifestó.

Su iniciativa para Ucrania suma ya 400 ambulancias y 44 corredores humanitarios enviados hacia ese país, que en esta ocasión transportará 30 vehículos, entre ellos ambulancias y coches adaptados, generadores eléctricos y desfibriladores, material de primera necesidad y ayuda humanitaria para la población civil.

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La religiosa se ha convertido en un referente de la ayuda humanitaria a Ucrania, con su trabajo tanto sobre el terreno como en España, con la atención a heridos de guerra y a civiles. Por esa labor, Ucrania la condecoró en febrero de 2025 con la Orden de la Princesa Olga.

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