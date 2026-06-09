Espana agencias

El papa bendice las ambulancias para Ucrania de sor Lucía Caram antes de la vigilia

Guardar
Google icon

Madrid, 9 jun (EFE).- El papa ha bendecido este martes una caravana de ambulancias que se dirigirán a Ucrania dentro de un corredor humanitario que organiza sor Lucía Caram, antes participar en su primer acto multitudinario en Barcelona, una vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Montjuïc ante unas 40.000 personas.

Lo ha hecho en las inmediaciones del estadio tras haber aceptado la propuesta que le hizo hace un tiempo la religiosa dominica a través de la Fundación del Convento de Santa Clara que ella lidera.

PUBLICIDAD

Unas imágenes que se han proyectado en las pantallas instaladas en el estadio con las que los asistentes han enloquecido cuando han visto a León XIV bendiciendo la caravana de ambulancias.

"Cuando se lo propuse, inmediatamente dijo que sí", explicó recientemente en una entrevista con EFE la religiosa, quien espera volver a Ucrania próximamente en una de sus misiones humanitarias tras recibir la bendición del pontífice.

PUBLICIDAD

Sor Lucía Caram, conocida por su labor humanitaria, siempre había considerado que era "difícil" que el pontífice accediera a bendecir sus ambulancias. "Pero veo que es un papa que toma las decisiones por sí mismo, no tanto por la vía oficial", manifestó.

Su iniciativa para Ucrania suma ya 400 ambulancias y 44 corredores humanitarios enviados hacia ese país, que en esta ocasión transportará 30 vehículos, entre ellos ambulancias y coches adaptados, generadores eléctricos y desfibriladores, material de primera necesidad y ayuda humanitaria para la población civil.

La religiosa se ha convertido en un referente de la ayuda humanitaria a Ucrania, con su trabajo tanto sobre el terreno como en España, con la atención a heridos de guerra y a civiles. Por esa labor, Ucrania la condecoró en febrero de 2025 con la Orden de la Princesa Olga.

rbf-jfc/jdm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La abogada de Koldo recurre su imputación en el 'caso Leire Díez' al no ver indicios de delito

La abogada de Koldo recurre su imputación en el 'caso Leire Díez' al no ver indicios de delito

Álvaro Arbeloa deja de ser de manera oficial el entrenador del Real Madrid

Infobae

Una indisposición impide a Rocío Arroyo su intento de récord de España de 800 metros

Infobae

Victor Wembanyama dice que los Spurs han aprendido a ser implacables

Infobae

España y varios países critican la expulsión de ONG internacionales en Gaza y Cisjordania

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sanidad subasta por 180.000 euros un gran velero de 29 metros de eslora que perteneció al narco ‘Jóker’, huido de la justicia

Sanidad subasta por 180.000 euros un gran velero de 29 metros de eslora que perteneció al narco ‘Jóker’, huido de la justicia

El Congreso aparca la concordia que pide el papa y retoma la bronca política en la sesión de control a Pedro Sánchez

Lara Hernández afronta una rebelión interna en Sumar: las denuncias en su contra se acumulan y el goteo de dimisiones en la dirección del partido no cesa

Nuevo ataque de Felipe González a Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos: “Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva”

La UCO entra en el Ministerio de Justicia por orden del juez del ‘caso Leire Díez’ para recabar información sobre la nacionalización de un ex alto cargo chavista

ECONOMÍA

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

El 74% de la Generación Z cambiaría de trabajo, frente al 80% de boomers que no lo haría: la estabilidad se impone al liderazgo en su decisión

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

El coste para el casero de un inquilino moroso: hasta 13.000 euros de pérdidas y 11 meses para recuperar la vivienda

DEPORTES

Ni Luis Enrique, ni Simeone ni Mourinho: el mejor entrenador del mundo según Iker Casillas

Ni Luis Enrique, ni Simeone ni Mourinho: el mejor entrenador del mundo según Iker Casillas

Una de las nuevas reglas del Mundial 2026 se ha cobrado su primera víctima durante un partido amistoso

Las estrellas que se pierden el Mundial 2026 por lesión: de Fermín López a Abde, pasando por Rodrygo y Militao

La victoria de Florentino en las urnas abre el camino a un referéndum: la venta del 5% del club se llevará a votación

A la Selección española no le pesa la etiqueta de favorita: los “mejores del mundo” juegan en España, según De la Fuente