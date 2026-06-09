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El papa aboga por un sistema sanitario que incluya entre sus prioridades la salud mental

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Barcelona, 9 jun (EFE).- El papa León XIV ha abogado este martes por un sistema sanitario que incluya entre sus prioridades la salud mental, "este malestar invisible y generalizado, que afecta también a los jóvenes", al contestar a la pregunta de una joven que pasó por una profunda depresión, en la vigilia celebrada en el estadio Olímpico de Barcelona.

El papa, que desde que ha llegado a Barcelona alterna el catalán y el español en sus alocuciones públicas, ha respondido así al testimonio de Carmina, profesora de educación secundaria, que luchó contra la depresión.

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"A veces, este dolor es tan abrumador que la idea de desaparecer parece la única salida. Yo misma luché por salir de esta enfermedad, en silencio durante años y una noche de viernes perdí la batalla e intenté quitarme la vida", ha contado al papa.

La profesora, muy emocionada, ha preguntado al papa: "¿Dónde podemos ver a Dios cuando la oscuridad es absoluta y ya no podemos más? ¿Cómo podemos confiar en Dios, cuando parece que nada, ni uno mismo, vale la pena?". EFE

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