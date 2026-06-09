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El neerlandés Jurrien Timber, nueva baja para el Mundial, relevado por Geertruida

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Redacción deportes, 9 jun (EFE).- Jurrien Timber, defensa del Arsenal inglés, se ha convertido en una nueva baja a las puertas del Mundial 2026, lo que ha obligado a Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, a convocar a Lutsharel Geertruida, del Sunderland.

Timber no se ha recuperado de unos problemas musculares y tras las consultas entre todas las partes, incluido el cuerpo médico de la 'Oranje' se ha decidido que abandone la concentración del cuadro neerlandés, que debutará en el torneo mundialista el domingo ante Japón en Dallas.

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Koeman ha llamado en su lugar a Geertruida, que se incorporará al equipo naranja cuando regrese a Kansas tras disputar este lunes un partido amistoso en Nueva York ante Uzbekistán, a la que venció por 2-1 con dos tantos de penalti de Cody Gakpo, el último en el minuto 98 y con un hombre menos por expulsión de Guus Til. EFE

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