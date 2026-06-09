El lateral Aisar rescinde con el Ceuta, que pierde a uno de sus iconos

Ceuta, 9 jun (EFE).- El Ceuta ha alcanzado un acuerdo con el lateral izquierdo Aisar Ahmed, uno de sus jugadores más emblemáticos, para la rescisión del contrato que unía a ambas partes por petición expresa del jugador, según informó este martes el club.

En un comunicado, el equipo ceutí señaló que la decisión de poner fin a esta vinculación ha partido “única y expresamente” de Aisar Ahmed, de 24 años, quien trasladó al club su deseo de afrontar una nueva etapa en su carrera y vivir una experiencia “diferente, motivada por razones tanto personales como profesionales”.

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El Ceuta quiso “facilitar” esta decisión y destacó el “importante esfuerzo” de la entidad al renunciar al año de contrato que restaba por cumplir y sin exigir compensación alguna al club en el que finalmente recale el futbolista.

El club señaló que Aisar es uno de los suyos, "un jugador formado y querido por toda la familia caballa: entendemos que determinadas circunstancias el aspecto humano debe estar por encima de cualquier otra consideración”.

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El jugador ceutí deja una “huella imborrable” en la historia reciente del Ceuta, ya que milita en el club desde la temporada 2020-2021 en Tercera RFEF y este primer año en LaLiga Hypermotion (Segunda División) ha sido uno de los habituales en las alineaciones del técnico José Juan Romero al disputar 38 partidos -34 como titular-, 2.951 minutos y acumular seis tarjetas amarillas.

“Su compromiso, profesionalidad, entrega y sentimiento por estos colores le han convertido en un referente dentro y fuera del terreno de juego, ganándose el cariño y el respeto de compañeros, técnicos, empleados y aficionados”, destacó el club.

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El Ceuta añadió que le agradece sus años de “dedicación y esfuerzo” e insiste en que ha respetado la voluntad del futbolista para afrontar nuevos retos. EFE