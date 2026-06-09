El incendio de Los Turbios (Huelva) sigue activo y ya supera las 2.000 hectáreas quemadas

(Actualiza con nuevos datos y hectáreas afectadas)

Huelva, 9 jun (EFE).- El incendio forestal declarado ayer en el paraje Los Turbios del término municipal de Villanueva de Los Castillejos, en la provincia de Huelva, permanece activo y la superficie afectada ya superado las 2.000 hectáreas.

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Desde el Infoca se ha informado de que por tierra trabajan más de 360 efectivos apoyados con 19 autobombas y se están incorporando progresivamente 19 medios aéreos a la extinción.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado, en declaraciones a Canal Sur recogidas por EFE, que se trata de un incendio "muy complicado" que se inició bajo la influencia de un viento intenso de componente noroeste con rachas de 35 a 40 km/h, sumado a una alta carga de combustible fino y compacto (matorral), lo que "generó una tasa de crecimiento del incendio brutal, de 100 hectáreas por hora, lo que provocó que en las seis primeras horas se quemaran 600 hectáreas".

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Ha señalado que, aunque durante la jornada se podrá tener un perímetro más analizado de la superficie a la que está afectando el fuego, ha asegurado que "ayer ya había superado las 2.000 hectáreas y durante la noche ha evolucionado de una manera más compleja, por lo que hablamos de una extensión más amplia".

A partir de ahí, ha abundado, las rachas de viento y la tipología del combustible han hecho evolucionar el fuego en una noche compleja: "El viento se ha mantenido y, aunque los trabajos nocturnos se han centrado en impedir que la cabeza llegue a una zona con muchísima vegetación, en este momento la cabeza del flanco izquierdo ya ha superado el río Odiel", por lo que, el objetivo a primera hora de la mañana se centra en frenar y restringir esa zona.

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El dispositivo de extinción afronta "otra complicación en el flanco izquierdo: puede ocurrir un cambio de viento a partir de las 16:00 horas, lo que complicaría la situación".

Por otro lado, según informó el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva), término municipal en el que ayer se centraba el fuego, habían sido desalojadas de manera preventiva 365 personas de urbanizaciones, fincas y la barriada "el cementerio"; desde el 112 se ha indicado que algunos de ellos ya pudieron volver a sus casas, mientras que otros se fueron con familiares y amigos y una treintena permanece en el Polideportivo Municipal de la localidad bartolina.

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Se mantiene activa desde ayer a las 17.05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por "la dimensión" del incendio.

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que por sus dimensiones pueden ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía. EFE

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