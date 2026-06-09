El Gobierno concederá la Cruz de Oro a los servicios sociales de los municipios de la dana

València, 9 jun (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a conceder la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a los servicios sociales de los ayuntamientos afectados por la dana de 2024, como reconocimiento a su labor y a los méritos demostrados durante la emergencia y en la recuperación social y comunitaria.

Así lo ha anunciado este martes en València el ministro Pablo Bustinduy durante la clausura del congreso estatal 'Los cuidados que queremos', que cierra un recorrido por cinco ciudades españolas para debatir los principales retos de los servicios sociales y los cuidados y que aquí se ha focalizado en el impacto de la emergencia climática.

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"Es el reconocimiento de todo un país a quienes han estado sosteniendo a sus vecinos cuando más lo necesitaban, en condiciones muy difíciles, dando la mejor imagen de quienes somos como sociedad, la mejor imagen de lo público", ha dicho Bustinduy, quien ha resaltado que "la democracia española en su conjunto quiere reconocer la labor tan difícil como generosa y ejemplar".

Derechos Sociales anunciará en los próximos días nuevos distintivos destinados a reconocer la labor de entidades, profesionales e instituciones relacionadas con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social y las cruces serán otorgadas el próximo 15 de junio en un acto en el Ministerio, según un comunicado de este departamento.

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Respecto a los efectos de la crisis climática y las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, el ministro ha señalado que no impactan por igual en toda la población, sino que recaen con una mayor intensidad sobre quienes ya sufren situaciones de desigualdad o exclusión social.

"Todos los colectivos ya de por sí expuestos a la discriminación y la desigualdad se ven impactados de forma mucho más severa por las catástrofes climáticas", ha subrayado Bustinduy, para quien la crisis climática exige de una respuesta pública que incorpore una perspectiva social y que tenga en cuenta las diferentes capacidades de las personas para afrontarla.

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"La experiencia nos ha enseñado lo cruel que es un sistema que permite que quienes menos tienen, quienes viven mayores dificultades en nuestra sociedad, se vean doblemente afectados por la crisis climática", ha recalcado el ministro, que ha defendido la necesidad de "reforzar la incorporación de la dimensión social a toda la actuación en materia climática".

Así, ha considerado que hay que incluir las necesidades y vulnerabilidades específicas de aquellos colectivos que se ven especialmente afectados, como las personas migrantes, personas en situación de dependencia, con discapacidad, las mujeres, los niños y niñas, las personas inquilinas, las personas con menos recursos o con bajos niveles educativos

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"Hay que adaptar nuestras instituciones, modos de producción y de vida a un escenario distinto", ha considerado el ministro, que también ha anunciado que su departamento publicará un informe conjunto con el Ministerio de Sanidad sobre vulnerabilidad social y crisis climática para dar respuesta a la nueva realidad social del siglo XXI. EFE

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