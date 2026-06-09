Espana agencias

El Gobierno concederá la Cruz de Oro a los servicios sociales de los municipios de la dana

Guardar
Google icon

València, 9 jun (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a conceder la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a los servicios sociales de los ayuntamientos afectados por la dana de 2024, como reconocimiento a su labor y a los méritos demostrados durante la emergencia y en la recuperación social y comunitaria.

Así lo ha anunciado este martes en València el ministro Pablo Bustinduy durante la clausura del congreso estatal 'Los cuidados que queremos', que cierra un recorrido por cinco ciudades españolas para debatir los principales retos de los servicios sociales y los cuidados y que aquí se ha focalizado en el impacto de la emergencia climática.

PUBLICIDAD

"Es el reconocimiento de todo un país a quienes han estado sosteniendo a sus vecinos cuando más lo necesitaban, en condiciones muy difíciles, dando la mejor imagen de quienes somos como sociedad, la mejor imagen de lo público", ha dicho Bustinduy, quien ha resaltado que "la democracia española en su conjunto quiere reconocer la labor tan difícil como generosa y ejemplar".

Derechos Sociales anunciará en los próximos días nuevos distintivos destinados a reconocer la labor de entidades, profesionales e instituciones relacionadas con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social y las cruces serán otorgadas el próximo 15 de junio en un acto en el Ministerio, según un comunicado de este departamento.

PUBLICIDAD

Respecto a los efectos de la crisis climática y las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, el ministro ha señalado que no impactan por igual en toda la población, sino que recaen con una mayor intensidad sobre quienes ya sufren situaciones de desigualdad o exclusión social.

"Todos los colectivos ya de por sí expuestos a la discriminación y la desigualdad se ven impactados de forma mucho más severa por las catástrofes climáticas", ha subrayado Bustinduy, para quien la crisis climática exige de una respuesta pública que incorpore una perspectiva social y que tenga en cuenta las diferentes capacidades de las personas para afrontarla.

"La experiencia nos ha enseñado lo cruel que es un sistema que permite que quienes menos tienen, quienes viven mayores dificultades en nuestra sociedad, se vean doblemente afectados por la crisis climática", ha recalcado el ministro, que ha defendido la necesidad de "reforzar la incorporación de la dimensión social a toda la actuación en materia climática".

Así, ha considerado que hay que incluir las necesidades y vulnerabilidades específicas de aquellos colectivos que se ven especialmente afectados, como las personas migrantes, personas en situación de dependencia, con discapacidad, las mujeres, los niños y niñas, las personas inquilinas, las personas con menos recursos o con bajos niveles educativos

"Hay que adaptar nuestras instituciones, modos de producción y de vida a un escenario distinto", ha considerado el ministro, que también ha anunciado que su departamento publicará un informe conjunto con el Ministerio de Sanidad sobre vulnerabilidad social y crisis climática para dar respuesta a la nueva realidad social del siglo XXI. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rafael Yuste avisa a Florentino Pérez: "Nos veremos en los juzgados"

Infobae

EE.UU. recibe con cacheos y perros rastreadores a las selecciones de Senegal y Uzbekistán

Infobae

Jayden Nelson sustituye a Marcelo Flores en la convocatoria de Canadá para el Mundial 2026

Infobae

El papa saludó a Bad Bunny y a su familia en el Santiago Bernabéu

Infobae

ERC pide que el presidente de Adif comparezca en Congreso y Senado por fallos en Rodalies

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo ataque de Felipe González a Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos: “Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva”

Nuevo ataque de Felipe González a Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos: “Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva”

La UCO entra en el Ministerio de Justicia por orden del juez del ‘caso Leire Díez’ para recabar información sobre la nacionalización de un ex alto cargo chavista

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera

Así es el ‘Amazon’ religioso fundado por dos amigos italianos: de hostias para celiacos por 3 euros a copas litúrgicas de 34.000 euros

El PP acusa al PSOE de usar al papa de “escudo humano” frente a los casos de corrupción: “Me parece entre patético y penoso”

ECONOMÍA

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

El 74% de la Generación Z cambiaría de trabajo, frente al 80% de boomers que no lo haría: la estabilidad se impone al liderazgo en su decisión

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

El coste para el casero de un inquilino moroso: hasta 13.000 euros de pérdidas y 11 meses para recuperar la vivienda

El Gobierno activa el plan de prevención con recomendaciones para empresas y trabajadores expuestos a las altas temperaturas

DEPORTES

Una de las nuevas reglas del Mundial 2026 se ha cobrado su primera víctima durante un partido amistoso

Una de las nuevas reglas del Mundial 2026 se ha cobrado su primera víctima durante un partido amistoso

Las estrellas que se pierden el Mundial 2026 por lesión: de Fermín López a Abde, pasando por Rodrygo y Militao

La victoria de Florentino en las urnas abre el camino a un referéndum: la venta del 5% del club se llevará a votación

A la Selección española no le pesa la etiqueta de favorita: los “mejores del mundo” juegan en España, según De la Fuente

Ronaldinho reúne a un “equipo de estrellas” en ‘CAMISA 10′, su álbum debut en el que colaboran Pitbull, Juan Magán y Kiko Rivera: “La música siempre ha sido parte de mi vida”