El fuego de Villanueva (Huelva) afecta ya a 3.600 hectáreas y se mantienen los desalojos

Huelva, 9 jun (EFE).- El incendio declarado este lunes en el paraje Los Turbios de Villanueva de los Castillejos (Huelva) ha afectado ya a una superficie de más de 3.600 hectáreas, ha avanzado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha cifrado en 121 el número de personas desalojadas.

"Ese es el perímetro en el que estamos trabajando de extensión de la actuación del incendio, hasta dónde ha llegado a evolucionar, aunque no quiere decir que esté todo quemado", ha precisado Sanz en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

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El consejero ha destacado que en este momento "no hay riesgo para la población" y ha explicado que, de los vecinos de distintas poblaciones que habían sido desalojados, 121 siguen fuera de sus casas. EFE

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