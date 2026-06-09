El festival de series South estará dedicado a Dinamarca y premiará a Ronan Bennett

Cádiz, 9 jun (EFE).- El South International Series Festival dedicará su cuarta edición a la industria audiovisual de Dinamarca, estrenará un Premio de Honor Internacional que recaerá en el guionista y novelista irlandés Ronan Bennett, y ha confirmado ya las fechas de su quinta edición, que por primera vez se celebrará en primavera, entre el 30 de abril y el 5 de mayo de 2027.

Estas son algunas de las principales novedades anunciadas este martes durante la presentación en Cádiz del cartel oficial de la edición de 2026, obra del artista cántabro Okuda San Miguel, en un acto celebrado en la Casa de Iberoamérica, que se incorpora este año como nueva sede del certamen.

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El director del festival, Carles Montiel, ha desgranado las líneas maestras de una edición que se celebrará entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre y que buscará reforzar el posicionamiento internacional de un evento que, según ha defendido, nació con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para la industria audiovisual, el talento creativo y el público.

Entre los anuncios más destacados figura la creación del primer Premio de Honor Internacional del South, que reconocerá la trayectoria de Ronan Bennett, creador y productor ejecutivo de la serie "Top Boy", galardonada con un BAFTA y convertida en uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix.

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Bennett, que reside desde hace años en Cádiz, es también responsable de la reciente adaptación televisiva de "El día del chacal", protagonizada por Eddie Redmayne, considerada la producción más exitosa de la historia de Sky Original.

Montiel ha destacado que la elección del escritor y guionista irlandés simboliza la conexión entre la excelencia creativa internacional y una ciudad como Cádiz, a la que el propio Bennett mantiene estrechamente vinculada su vida personal.

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Otra de las grandes apuestas de la organización será la puesta en marcha de Cádiz Nexus, una nueva plataforma que agrupará las actividades profesionales e industriales del festival, por la que se desarrollarán encuentros entre productoras, plataformas, televisiones, instituciones y creadores con el objetivo de favorecer nuevas coproducciones y oportunidades de negocio.

Precisamente en el marco de esta estrategia de internacionalización, la cuarta edición estará dedicada a Dinamarca, país invitado del festival, por lo que compañías y profesionales daneses acudirán a Cádiz para presentar contenidos y explorar colaboraciones con el sector audiovisual español.

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El South ha destacado el prestigio alcanzado por la industria danesa, considerada una de las grandes referencias europeas gracias al fenómeno del "nordic noir" y a su capacidad para desarrollar ficciones de calidad con una marcada identidad propia y proyección internacional.

Tras el acuerdo alcanzado entre Womack Group y las instituciones organizadoras para garantizar la permanencia del certamen en la ciudad, el South de 2027 tendrá lugar entre el 30 de abril y el 5 de mayo, abandonando así las fechas otoñales que había mantenido desde su nacimiento.

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El cartel de la edición de 2026 ha sido diseñado por Okuda San Miguel, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, quien ha concebido una imagen protagonizada por múltiples ojos que representan al espectador y convergen hacia una explosión geométrica central inspirada en el universo visual que caracteriza su obra.

El agua de Cádiz y la diversidad de colores completan una composición que busca simbolizar la pluralidad de relatos, formatos y públicos que confluyen en el festival.

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La cuarta edición del South International Series Festival volverá a desarrollarse en el Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere, a los que se sumará la Casa de Iberoamérica para albergar las actividades de industria y prensa. EFE

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