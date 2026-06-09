El derecho de remuneración supone el 13 % de los ingresos de los autores del cine español

Madrid, 9 jun (EFE).- El 13 por ciento de los ingresos de los autores y autoras audiovisuales provienen del conocido como derecho de remuneración, que cobran cerca de un 60 por ciento del colectivo, según se desprende del primer informe sobre este derecho que se ha presentado este martes en la Academia de Cine.

El derecho de remuneración está reflejado en el artículo 90 de la ley de propiedad intelectual y está gestionado por la DAMA y SGAE

La investigación analiza un sector marcado por la irregularidad de los trabajos y la intermitencia de los ingresos, en el que el derecho de remuneración se configura como una fuente relevante de estabilidad.

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El informe 'La importancia económica del derecho de remuneración en el mercado audiovisual español', presentado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la entidad de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), se ha realizado por Know Media junto a la Cátedra de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca.

Los datos indican que alrededor del 70 por ciento de guionistas y directores son autónomos y tan sólo un 7 por ciento tiene una relación estable de trabajo, mientras que el 21 por ciento mantienen contratos a tiempo parcial o son empleados vinculados a proyectos concretos de las productoras.

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Inés París, vicepresidenta del Colegio Audiovisual de SGAE, ha señalado que el derecho de remuneración impulsa alrededor de 800 nuevas obras al año, lo que "facilita la permanencia profesional y salvaguarda un periodo en el que puedes crear, y especialmente relevante para la continuidad de las mujeres".

Ha reseñado también que es un derecho que protege la autoría y la industria que "impulsa a los autores a seguir trabajando colectivamente".

El informe estima que estos ingresos suponen de media más de 60.000 euros a lo largo de la vida profesional de los autores y autoras, contribuyendo de forma significativa a la estabilidad económica del sector. La renta media anual del colectivo se sitúa en 38.964 euros.

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De esta forma, cerca de un 60 por ciento del colectivo declara recibe una retribución por sus derechos de remuneración de su entidad de gestión.

El 57 por ciento de los autores considera que la pérdida de remuneración desincentivaría la entrada de nuevos guionistas y el 40 % tiene depositada en el derecho de remuneración la calidad de su jubilación.

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El estudio pone de relieve que el impacto del derecho de remuneración trasciende su dimensión estrictamente económica y contribuye a la continuidad profesional dentro de la industria audiovisual.

"Con este derecho, en un contexto tan precario, no nos jugamos solamente nuestro presente, sino nuestro futuro", ha señalado París, un derecho que está protegido de la "ley de obligada gestión colectiva, que no depende de un contrato de trabajo".

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Por otro lado, Virginia Yagüe, presidenta de DAMA, ha reseñado que el objetivo del derecho de remuneración es que los autores estén protegidos por "una remuneración equitativa y justa" y ha considerado imprescindible equiparar al creador con el "ecosistema industrial".EFE