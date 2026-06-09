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El centro de control de tráfico de Adif vuelve a caer y provoca retrasos en Rodalies

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Barcelona, 9 jun (EFE).- El centro de control de tráfico de Adif, ubicado en la estación de Francia de Barcelona, ha vuelto a caer durante quince minutos a primera hora de esta tarde, tras el fallo registrado a mediodía, lo que está provocado retrasos generalizados de una media hora en todas las líneas de Rodalies.

El sistema ha fallado a las 15.14 horas y se ha vuelto a reactivar a las 15.30 horas, según han explicado fuentes de Renfe.

Como consecuencia de esta segunda caída del centro de control de tráfico, los retrasos son generalizados en toda la red de Rodalies, con especial afectación en los regionales del sur.

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Adif ha detallado que la primera incidencia se ha producido debido a un fallo informático que ha interrumpido durante 20 minutos la circulación en toda la red de Rodalies de Cataluña.

El servicio se ha ido restableciendo de forma progresiva hasta que ha vuelto a caer a primera hora de la tarde.

Los fallos coinciden con el primer día de la visita del papa León XIV a Barcelona, una ocasión que ha llevado a Renfe a diseñar un plan de refuerzo de la red con un incremento de más del 35 % de las plazas.

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En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que se está implementando un nuevo sistema informático de Siemens que la empresa "está ajustando" y que, durante este proceso, "está dando estos problemas".

"Estamos realizando ajustes para que estas incidencias dejen de producirse. Cuando esté implementado en su totalidad, tendremos un sistema mucho más seguro", ha asegurado. EFE

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