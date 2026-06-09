El Campeonato de Europa sub21 de hockey vuelve a Valencia del 26 de julio al 1 de agosto

Valencia, 9 jun (EFE).- El Campeonato de Europa de hockey hierba sub-21 volverá a celebrarse en Valencia del 26 de julio al 1 de agosto tanto en categoría masculina como femenina en los campos de hockey de Tarongers y La Carrasca, que acogerán a las mejores 16 selecciones europeas para luchar por el título.

En la categoría masculina, las selecciones participantes serán Austria, Bélgica, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Países Bajos y Suiza, mientras que la competición femenina estará integrada por Bélgica, Inglaterra, España, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Escocia y Gales.

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España buscará aprovechar su condición de anfitriona para repetir el título continental. La selección nacional masculina intentará repetir el título cosechado en 2024 en Terrassa, cuando venció a Países Bajes por 3-1, mientras que la selección femenina Sub-21 quiere repetir la hazaña conseguida en Valencia en el EuroHockey 2019, cuando empató en la final a Países Bajos, a falta de 40 segundos, y se impuso en la tanda de shoot outs en Beteró.

Esta será la sexta ocasión en la que un Campeonato de Europa de categorías inferiores se celebra en Valencia tras acoger las ediciones del EuroHockey Junior Championships 2008, 2012, 2017, 2019 y 2021. En 2008, 2017 y 2019 se celebraron las ediciones de la categoría sub-21, mientras que en 2012 y 2021 se disputaron las competiciones de la categoría sub-18. EFE

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