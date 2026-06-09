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El Caminito del Rey de Málaga reescribe su historia con un puente colgante de 110 metros

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Ardales (Málaga), 9 jun (EFE).- El Caminito del Rey, situado en el paraje natural del desfiladero de los Gaitanes de la provincia de Málaga, reescribe su historia con un nuevo puente colgante de 110 metros, que es el más largo de España de estas características y que da un nuevo salto en la espectacularidad de este recorrido.

La pasarela, que ha sido inaugurada este martes y podrá visitarse desde este miércoles, está situada a una altura máxima de 50 metros, con barandillas de cable de acero y malla y un peso de aproximadamente diecisiete toneladas.

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El nuevo puente colgante, completado con la creación de 300 metros de nuevo sendero, ofrece una nueva experiencia a los visitantes, además de permitir una alternativa al final del recorrido con la que se ahorran casi un kilómetro de bajada de monte, que se hacía por unos terrenos más escarpados.

El proyecto, inaugurado por el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, y por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, se ha ejecutado con las indicaciones de un estudio geológico elaborado por las universidades de Granada y de Jaén, en el que se recomendaba proyectar una vía alternativa en la parte final del recorrido para mejorar la seguridad de los visitantes.

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La nueva infraestructura está instalada justo antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro, y ha supuesto "todo un desafío técnico" en el que han tenido que trabajar helicópteros, ha explicado Moreno.

El presidente andaluz ha resaltado que el Caminito del Rey, que ha sido visitado por 3,2 millones de personas desde su reapertura en 2015, refuerza la marca Andalucía con un sendero único que está "pensado al milímetro" para garantizar la seguridad del turismo activo.

Ha subrayado el gran reclamo turístico, económico y social que ha supuesto en la comarca, en municipios como Álora, Antequera, Ardales, Campillos o Carratraca, entre otros, donde se han incrementado un 24 por ciento las empresas y se han creado casi 700 empleos.

La estructura sobre la garganta del Guadalhorce es un proyecto "que algunos dirían que es de locos", como fue su creación original a principios del siglo XX.

La ampliación del Caminito incluye más fases en el futuro, con un itinerario alternativo y con otras actividades de ocio que se harán siempre respetando el entorno, ha garantizado Moreno.

Por su parte, Salado ha resaltado que se abre una nueva etapa en el Caminito, del que se está "reescribiendo" su historia, que es la de "un éxito colectivo" de un proyecto que parecía "imposible" pero puso de acuerdo a las instituciones de distinto color político y a entidades como Adif o Endesa.

Ha calificado esta inversión, de 1,5 millones en 2015, como "la más rentable" de España, ya que once años después ha recibido a unas 330.000 personas cada año, ha generado un impacto anual de unos 64 millones de euros, ha cuadruplicado los establecimientos de alojamiento en la zona y ha duplicado el número de plazas.

La mayoría de los turistas internacionales que recorren estas pasarelas proceden del Reino Unido, Francia y Alemania, aunque es ya un reclamo turístico para visitantes de todo el mundo.

Según un estudio de Turismo y Planificación Costa del Sol, casi uno de cada cuatro visitantes son turistas que pernoctan en los municipios del entorno del Caminito y más de la mitad de los visitantes son extranjeros.

A menos de 60 kilómetros de la capital malagueña, en Ardales, se encuentra este recorrido, construido en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes, que llegó a ser considerado como uno de los más peligrosos del mundo antes de su rehabilitación. EFE

(Foto) (Vídeo)

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