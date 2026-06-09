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El Almería Western Film Festival tiende un puente entre Leone y el nuevo cine del género

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Almería, 9 jun (EFE).- El Almería Western Film Festival (AWFF) tiende un puente simbólico entre el legado cinematográfico de Sergio Leone y el wéstern contemporáneo en el cartel de su 16 edición, que se celebrará del 8 al 12 de octubre en Tabernas (Almería) y que reivindica, en el 60 aniversario de `El bueno, el feo y el malo`, el paisaje del desierto almeriense como nexo entre pasado y presente del género.

La imagen oficial del certamen, presentada este martes y firmada por el ilustrador Juan Fardo, toma como eje visual un puente colgante que remite a la película que Leone rodó parcialmente en el Desierto de Tabernas en 1966, cierre de la conocida Trilogía del Dólar y uno de los títulos que consolidaron la proyección internacional del llamado spaghetti western.

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Según una nota del festival, el cartel apuesta por una reinterpretación contemporánea del imaginario visual de Leone mediante una composición gráfica de estética vibrante y colores intensos, en la que aparecen elementos icónicos del Oeste como poblados de madera, molinos, montañas y figuras solitarias, integrados en el paisaje de Tabernas.

En el centro de la ilustración se sitúa además una figura de género indeterminado cuya silueta evoca a los personajes inmortalizados por el cineasta italiano, en una propuesta que, según el festival, busca conectar la iconografía clásica del wéstern europeo con una mirada actual sobre el género.

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El director del festival, Juan Francisco Viruega, ha explicado que la elección del cartel responde tanto al deseo de visibilizar la efeméride del filme de Leone desde un lenguaje no realista como a la voluntad de reivindicar el trabajo autoral frente al auge de la inteligencia artificial generativa.

“El festival mantiene esa tensión entre la arqueología —con la reivindicación de las películas rodadas en Tabernas en los años 60 y 70— y la exploración del wéstern contemporáneo”, ha señalado Viruega, quien ha defendido el certamen como “una ventana abierta a todas las manifestaciones del wéstern actual”.

Por su parte, Fardo ha definido el cartel como un “puzle visual” construido a partir de elementos asociados tanto al festival como al universo de Leone, desde el desierto y el sol hasta los poblados cinematográficos y el puente, concebido como símbolo del tránsito entre mundos.

“Todo resulta familiar y, al mismo tiempo, nuevo”, ha resumido el ilustrador, que reconoce haberse inspirado en los carteles de cine y cómics del Oeste de las décadas de 1960 y 1970, así como en técnicas visuales próximas a la serigrafía y la impresión artesanal.

El puente ocupa un lugar central en la narrativa de la obra y representa, según el autor, “la estrecha línea que separa lo bueno de lo feo y de lo malo”, además de simbolizar el diálogo entre tradición y renovación que atraviesa esta edición.

El AWFF volverá a convertir Tabernas en punto de encuentro para cineastas, investigadores, profesionales del sector y aficionados al género, con una programación dedicada al patrimonio cinematográfico del territorio y al wéstern contemporáneo. EFE

mma/vg/aam

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