El abogado de Luis Carrero sostiene que la adjudicación del puesto en Diputación de Badajoz fue "limpia como una patena"

La defensa del exjefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, Luis Carrero, ha mantenido la petición de una sentencia absolutoria para su defendido, frente al que no hay pruebas para acusarle ni de prevarición ni de tráfico de influencias, a la vez que ha sostenido que la creación del puesto que ocupara en la Diputación y su adjudicación posterior fue "limpia como una patena".

Sobre este juicio tachado por alguna de las acusaciones populares como una ópera bufa en tres actos, el letrado Salvador Morillas ha reconocido que él mismo lo calificaría "más bien como un libreto de ficción, siguiendo con el símil operístico, porque es todo un relato construido desde el primer hasta el último momento, carente de la más absoluta prueba de cargo".

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"Es un relato, es un edificio construido sobre palillos de dientes. Es decir, no hay nada de lo que se pueda acusar en este caso a mi defendido, al señor Carrero, ni de prevaricación ni de tráfico de influencias, de ninguno de los dos delitos de los que se le acusa en las calificaciones, tanto provisionales como definitivas", ha expuesto el letrado, junto con que sería la parte de la acusación popular la que tendría que demostrar, "puesto que la carga de la prueba es suya", que su cliente ha prevaricado y ha cometido tráfico de influencias.

Sin embargo, "no solamente no es así", sino que está "en disposición de acreditar" que por parte de su cliente y en base a las pruebas practicadas, "que, por cierto, se han pasado por alto olímpicamente por parte de la acusación popular", "no hay ni una sola prueba y las que hay son todas para mantener un dictamen favorable a todos los efectos", en relación a lo cual se ha querido limitar a toda la prueba que hay referente a la creación y adjudicación del puesto de jefe de sección de Coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas.

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En este punto, ha señalado el hecho de que en el juicio haya comparecido como testigo la funcionaria de la diputación que actualmente desempeña dicha jefatura de sección con carácter definitivo, quien ratificó en la sala las actividades del cargo, y se ha referido a las mismas para recalcar que "no tienen que ver nada, ni de lejos, con el trabajo realizado por don David Sánchez", cuando, como recuerda, en el relato de la acusación se dice es que el puesto fue creado para satisfacer los caprichos personales de este último.

Salvador Morillas ha reafirmado esta tesis este martes durante la presentación de los informes finales en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

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También se aborda la contratación en 2024 del exasesor de Moncloa, colaborador y amigo de David Sánchez como jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Sobre la creación y la adjudicación del puesto de trabajo, el letrado se remite al escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal y remacha que tanto la creación del puesto que ocupara Carrero como su adjudicación posterior "desde el punto de vista legal fue limpia como una patena".

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"Tanto es así que la acusación popular ha acudido a un subterfugio, que es acusar de apariencia de legalidad", ante lo que agrega que "es verdad que esta es la única salida posible que tienen para defender su postura, pero no tienen ninguna prueba de eso".

También ha señalado que todos los actos de desarrollo fueron fiscalizados y nadie puso ninguna nota de reparo y ha cuestionado que se tacha de prevaricador a ese acto. "Supuestamente porque se afirma que se creó para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David, bueno, si se dice eso, hay que probarlo", al mismo tiempo que ha planteado que no tenía necesidad del puesto, como asesor en Moncloa cobraba más, o que cumplía los requisitos de esta plaza pública, conocida y que se provee mediante una comisión de servicios temporal.

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Sobre los correos electrónicos intercambiados entre David Sánchez y Luis Carrero sobre su posible incorporación, Morillas ha justificado que el primero interpretó que se había adjudicado la plaza, que en cualquier caso estaba aprobada en pleno, y que la respuesta del segundo fue que no tenía noticias y reconocía cómo iba a evolucionar el tema.