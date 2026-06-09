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El 16 % de las viviendas alquiladas hasta marzo no llevaba ni 24 horas en el mercado

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Madrid, 9 jun (EFE).- El 16 % de las viviendas que se alquilaron a través del portal inmobiliario Idealista en el primer trimestre de 2026 no llevaba ni 24 horas en el mercado, según indica en un estudio la compañía, que cuenta con más de 1.100.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler.

Las ciudades de San Sebastián, Barcelona y Girona son las que tienen un porcentaje de alquileres 'exprés' más elevado, ya que el 40 % de las viviendas que se alquilaron en la capital guipuzcoana no duró siquiera 24 horas en Idealista, el 39 % en Barcelona y el 33 % de Girona, según ha informado en un comunicado.

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Le siguen las ciudades de Tarragona, Huesca y Palencia, que comparten un 30 %; y por debajo se sitúa Guadalajara (29 %), Palma (26 %), Vitoria (24 %), Bilbao (23 %) y Santa Cruz de Tenerife (22 %).

En el resto de grandes mercados la mayor incidencia de los alquileres 'exprés' se da en Sevilla y Valencia, ambas con un 13 % y Alicante, con un 11 %.

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Las únicas ciudades en las que este fenómeno no existió son Ceuta, Melilla y Teruel, mientras que en León y Ciudad Real solo supuso el 4 %.

Por provincias, Barcelona se sitúa a la cabeza con el 34 %, seguida de Guipúzcoa, con un 31 %, y Tarragona, con un 26 %.

Por el contrario, Teruel es la única provincia sin alquiler 'exprés', seguida por León (5 %) y Salamanca (6 %). EFE

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