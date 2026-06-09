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Detenido tras arrancar de un mordisco un trozo de oreja a un joven en una pelea en Burgos

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Burgos, 9 jun (EFE).- Un hombre de 24 años ha sido detenido en Burgos por un delito de lesiones después de que arrancara un trozo de oreja a un joven de 19 años, de un mordisco, durante una pelea ocurrida de madrugada en el exterior de un establecimiento de hostelería de la capital.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las seis de la madrugada del pasado domingo, 7 de junio, cuando tuvo lugar una discusión entre el detenido y una mujer, que acabó en una pelea y la agresión a la víctima, ha informado el Ayuntamiento de Burgos en nota de prensa.

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Efectivos de la Policía Local, junto con la Nacional, tomaron declaración a varios testigos presenciales que confirmaron que el supuesto agresor había dado un mordisco a la víctima, que había perdido parte del inferior del lóbulo de la oreja.

Los agentes detuvieron al hombre, mientras que la víctima fue traslada al Hospital Universitario de Burgos.EFE

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