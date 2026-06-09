De la Rocha niega vínculos con Leire Díez: "No soy ningún fontanero de ninguna cloaca"

Madrid, 9 jun (EFE).- El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno, Manuel De la Rocha, ha defendido que no es "ningún fontanero de ninguna cloaca" y que "nunca" ha estado en una "reunión en la que se haya tocado ningún tema que no se ajustara absolutamente a la legalidad.

Lo ha afirmado en su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en la que se le preguntaba por Indra y Telefónica, pero en la que también se le ha preguntado por la exmilitante socialista y por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros asuntos

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De la Rocha se ha referido también a la aparición de su nombre "aparentemente" en una libreta atribuida a Leire Díez y ha asegurado que no ha tenido ningún "contacto" con Díez.

"No tengo ninguna constancia de haberme reunido, hablado, saludado e intercambiado mensajes con esta señora". "Aún así he hecho un esfuerzo por ver si he estado en alguna reunión (revisando su agenda con su equipo) y el resultado es que no he tenido ningún contacto con esta señora durante estos ocho años", ha asegurado.

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Asimismo, ha sido preguntado por su participación en un seminario telemático en el que también figuraba el expresidente del Gobierno junto a empresarios.

Según ha explicado, ni siquiera asistió presencialmente a aquel encuentro y ha defendido que se limitó a intervenir de forma virtual para responder preguntas relacionadas con los fondos europeos.

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"Era un seminario para explicar los fondos europeos y se acabó la historia. Rebusque por otro lado, porque no va a encontrar nada", ha apuntado.

De la Rocha ha pedido a la presidenta de la Comisión, Edurne Uriarte, que retirara las referencias realizadas por el portavoz popular, Antonio Hernando, que lo vinculaban con supuestas cloacas del Estado.

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"Me había propuesto no entrar en el barro, pero no soy ningún fontanero de ninguna cloaca. Nunca he estado en una reunión en la que se haya tratado ningún asunto que no se ajustara absolutamente a la legalidad", sostuvo.

Uriarte ha rechazado retirar las expresiones al considerar que formaban parte del debate político y estaban amparadas por la libertad de expresión parlamentaria.

Tras la intervención de De la Rocha, Antonio Hernando ha replicado que "quien ha entrado en el barro es la cloaca que había para perseguir guardias civiles, entre otros,", en referencia a las informaciones relacionadas con Leire Díez. EFE

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